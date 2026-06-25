Corigliano, la minoranza chiede più ore di apertura degli uffici comunali: “Servono più servizi e maggiore vicinanza ai cittadini”

Il gruppo consiliare “Per Corigliano” solleva il tema degli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali e invita l’amministrazione ad avviare un confronto su quella che definisce una questione di interesse quotidiano per la cittadinanza. In una nota, i consiglieri di minoranza evidenziano il divario tra Corigliano d’Otranto e gli altri Comuni del comprensorio, proponendo una rimodulazione degli orari per garantire un servizio più accessibile.

“Vogliamo aprire un confronto sereno su un tema che riguarda da vicino la vita quotidiana dei coriglianesi: l’accesso agli uffici comunali. Mettendo a confronto le ore settimanali di apertura al pubblico del nostro Comune con quelle dei paesi vicini, emerge un dato che merita attenzione: Zollino 18 ore a settimana, Galatina 17, Soleto 13, Cutrofiano 13, Sogliano 11, mentre Corigliano d’Otranto si ferma a sole 8 ore settimanali. Con 8 ore settimanali, Corigliano risulta tra i Comuni del comprensorio con la minore apertura al pubblico. È un divario che, crediamo, valga la pena affrontare insieme”.

Secondo il gruppo “Per Corigliano”, le conseguenze di questa situazione si riflettono direttamente sulla vita dei cittadini. “Cosa significa questo nella vita reale? Per un lavoratore che ha bisogno di un documento, per una persona anziana poco a suo agio con lo Spid o per chiunque debba semplicemente dialogare con gli uffici, orari ridotti possono trasformare un diritto in una piccola difficoltà quotidiana”.

I consiglieri precisano che l’iniziativa non vuole assumere toni polemici, ma punta a stimolare un miglioramento del servizio. “Non si tratta di puntare il dito, ma di riconoscere un bisogno reale. Mentre molte comunità vicine investono in accessibilità e presenza, riteniamo che anche Corigliano possa e debba fare un passo avanti in questa direzione. Gli uffici pubblici sono, prima di tutto, un servizio per la cittadinanza”. Da qui la proposta avanzata dalla minoranza. “Come consiglieri di minoranza, riteniamo nostro compito segnalare questa situazione e, soprattutto, proporre una soluzione concreta: una rimodulazione e un ampliamento degli orari di apertura, così da garantire una presenza più adeguata alle esigenze di tutti”.

Infine, il gruppo ribadisce lo spirito con cui viene formulata la richiesta, auspicando una condivisione dell’obiettivo da parte dell’intero Consiglio comunale. “Lo chiediamo con spirito costruttivo, nell’interesse dell’intera comunità. La vicinanza ai cittadini passa anche dalle porte aperte della casa comunale e siamo certi che su questo obiettivo si possa trovare un terreno comune”.