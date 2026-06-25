Continua il radicamento sul territorio di Azione: sabato Matteo Richetti a Lecce per un confronto con gli amministratori pubblici

AZIONE procede il lavoro di radicamento sul territorio in Puglia con lo svolgimento dei Congressi Provinciali che porteranno all’elezione dei gruppi dirigenti locali. Dopo Bari e BAT è la volta di Lecce.

L’appuntamento è per Sabato 27 Giugno 2026 a partire dalle ore 10.00, presso l’8piùHotel, in Via Risorgimento 3, a Lecce.

Dopo una prima fase di lavori congressuali, riservata agli iscritti di Azione, a partire dalle ore 11.00 l’incontro sarà aperto al pubblico, e vedrà la partecipazione dell’On. Matteo Richetti, Capogruppo alla camera dei Deputati di Azione. Il Congresso di Lecce, in vista del rinnovo del Consiglio Provinciale, sarà l’occasione per un confronto con gli amministratori pubblici sulle tematiche di maggior interesse locale e per approfondire insieme all’On. Richetti, agli iscritti, ai simpatizzanti ed agli ospiti i temi più importanti dell’agenda politica nazionale.

La conclusione dei lavori è prevista per le ore 13.00.