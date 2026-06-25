Salute e turismo in Puglia, sabato 27 giugno al castello di Acaya

Sarà presentato sabato 27 giugno al castello di Acaya il nuovo numero della rivista trimestrale “In Puglia Tutto l’Anno”, diretto da Alessandra Lezzi, nell’ambito di un incontro su “Salute e Turismo in Puglia”.

A presentare l’argomento: la Sanità in Puglia, ieri-oggi -domani, sarà il segretario regionale del Sumai Giuseppe Spirto, dopo il saluto delle Autorità rappresentate dal vice-presidente della Regione Cristian Casili, dal Presidente della Provincia di Lecce Fabio Tarantino, dal Sindaco di Vernole Mauro De Carlo e da Luigi De Luca, Direttore del Polo Biblio Museale di Puglia, che gestisce questa splendida location che è il Castello di Acaya. Invitati anche l’assessore regionale Donato Pentassuglia, intervistato in questo numero, e il neo Direttore Generale della Asl Gianluca Capochiani.

Il magazine trimestrale promuove il territorio e le sue ricchezze artistiche, architettoniche, culturali, musicali ed enogastronomiche e da sempre un inserto di 16 pagine è dedicato a Salute e Turismo, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze pugliesi in Puglia e fuori dalla Puglia, e far crescere la nostra regione rendendola più attrattiva coniugando le ricchezze del territorio alla salute e alle tante opportunità per tutelarla e migliorarla. Medici pugliesi nel mondo, ma anche artisti di ieri (il salentino Carmelo Bene e Niccolò dell’Arca nato a Bari e poi trasferitosi a Bologna per realizzare quella straordinaria meraviglia in terracotta che è il Compianto su Cristo morto conservata nella chiesa di S. Maria della Vita a pochi metri da piazza Maggiore). E poi ancora “La Puglia dei piccoli talenti”, con il 13enne Francesco Marra, piccolo-grande pianista e “La Puglia che ci manca”, tante testimonianze di giovani e meno giovani che hanno lasciato per motivi diversi questa regione fisicamente, ma che la portano sempre nel cuore. Tanti gli articoli, tutti molto interessanti. In esclusiva il parto di un cavalluccio marino nei nostri mari riconosciuti come eccellenti e premiati con ben 27 bandiere bludalla Foundation for Environmental Education. Il fuoco della memoria di Alessandra Marulli, Musica che incanta (con Beatrice Rana), la Poesia visiva di Carlo Stasi, Resto al Sud 2.0 di Fernando Lazzari, il concorso fotografico “Ho visto la Puglia così”, “Castelli di Puglia in penombra” raccontati a fumetti dai ragazzi delle scuole secondarie e per finire… Di Versi in Fondo proposti da Gianni Seviroli. Su idea di Mariarosaria De Lume e coordinamento editoriale di Lucio Catamo. La rivista cartacea si può ricevere per abbonamento, ma la si può sfogliare online sul sito www.inpugliatuttolanno.it