Tricase riscopre la sua storia: svelata la tela restaurata di Santa Lucia tra fede e meraviglia

Grande partecipazione di cittadini all’evento promosso dall’Inner Wheel Club di Tricase S.M. di Leuca. Una targa ricorderà il restauro a futura memoria.



TRICASE: Una serata quella del 23 Giugno, all’insegna della bellezza ritrovata e della devozione popolare quella vissuta a Tricase, dove la cittadinanza si è stretta attorno a uno dei suoi simboli più cari. Presso la Chiesa di Santa Lucia, è stata infatti svelata l’antica tela dedicata alla Santa, recentemente sottoposta a un delicato e impeccabile intervento di restauro finanziato dall’Inner Wheel Club di Tricase S.M, di Leuca.

L’evento, nato dalla sinergia tra l’Inner Wheel Club di Tricase S.M. di Leuca, la Parrocchia Natività della B.V.M. e la Confraternita di Santa Lucia e San Rocco, ha dimostrato quanto la tutela del patrimonio culturale non sia solo un dovere istituzionale, ma un percorso che richiede la partecipazione attiva di cittadini e associazioni del territorio.

La serata è iniziata con la celebrazione religiosa officiata da Don Andrea Carbone, Padre Spirituale della Confraternita. Subito dopo, il momento tanto atteso del disvelamento, avvenuto davanti a una folta platea di fedeli. La tela, grazie alle sapienti mani della restauratrice Tina Cosi, ha letteralmente meravigliato i presenti, riemergendo dal buio del tempo con il suo antico splendore.

Ad arricchire l’incontro è stata la straordinaria relazione del Prof. Ercole Morciano: lo storico locale, supportato da proiezioni di immagini, ha affascinato il pubblico ricostruendo le radici dell’antico culto di Santa Lucia e la sua presenza iconografica nelle principali chiese tricasine. Presenti all’evento il Sindaco di Tricase, Antonio De Donno, e il Parroco Don Gianluigi Marzo. Il primo cittadino ha espresso parole di vivo elogio per l’iniziativa, sottolineando l’importanza del lavoro svolto dall’Inner Wheel. In particolare, il Sindaco ha lodato la sinergia e l’accordo tra la Past President (2024-2025) Mariangela Martella e la Presidente Anna Rita Musio, (2025-2026) evidenziando come la continuità della leadership all’interno del Club rappresenti un solido punto di forza per l’intera comunità.

A testimonianza e “ad imperitura memoria” di questo virtuoso esempio di cittadinanza attiva e amore per l’arte, è stata apposta una targa in metallo all’interno della chiesa. Un pezzo di storia è tornato a casa, pronto per essere ammirato dalle future generazioni.