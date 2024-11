Domani la terza giornata del Mercatino del Gusto di Maglie, il programma

MAGLIE (Lecce) – Mercatino del Gusto, folla dei grandi eventi, ieri sera, per la prima giornata della venticinquesima edizione dell’appuntamento enogastronomico più amato di Puglia, aperta dall’inaugurazione al Museo civico “De Lorentiis” della mostra di design “La tavola cambia rotta” e dal successivo taglio del nastro in piazza Aldo Moro, alla presenza delle autorità.

Appuntamento con la terza giornata del Mercatino, quella di domani (sabato 3 agosto), come di consueto dalle 19.30-20 in poi: la Via della Gastronomia e la Piazza del Vino, la Via dei Presidi e delle Comunità del Cibo, le Vie dell’Olio, dei Dolci e degli Spiriti, l’Angolo del Caffè e la Piazzetta del Gelato, il Cibo di Strada, la Birra artigianale, il Fornello-Hostaria di Puglia (Noci), la Pasta Experience, il Museo dei Selfie e lo spazio artigianale di “Maglie… Arte in corte” (presso lo Iat di via Foggiari). Per “Santese Fashion” di scena invece dalle 19.30 alle 21 Michele De Carlo e “Benvenuto estivo – Notti magliesi” (ingresso libero). Per la sezione “Cene in villa”, invece, protagonista alle 21 a Palazzo Romano la cucina del “Salotto dei sapori” di Ugento e del “Duca”, connubio tra territorio e inventiva degli chef Giancarlo Mele e Alessio Panarella. Selezioni vini Conti Zecca di Leverano, intrattenimento musicale del “Barbara Errico duo” (Barbara Errico alla voce, Stefano Pellegrino alla tastiera).

E ancora riflessione sul gusto, alle 19.30 in piazza Duomo per la sezione Masserie didattiche, con il laboratorio “L’orto secondo le stagioni”, invito a diffondere il sapere contadino e la sensibilità ecologica della Masseria “Bernardi civiltà contadina” di Tuglie. Alle 21 in corte dei Droso, in programma invece per “Tradizioni innovative” lo spettacolo “Pomo d’amore”, momento celebrativo scritto e curato da Ilaria Mancino sulla preparazione della salsa di pomodoro (con Roberto Aloisio, Donatella Carrozzini, Mariapia Durante, Marianna Ghiaccio, Anna Giaffreda, Fabio Iaci e Aurora Pugliese), e dalle 22.30 “Il sabato della corte”: di scena ancora Ilaria Mancino e la cantante Anna Cinzia Villani. Per il “Mercatino junior” in programma invece dalle 19 alle 20.30 in piazza Aldo Moro, presso il Liceo Capece, “Come si fa la pasta? Ci proviamo insieme”, momento di approfondimento con Lucia Russo sul modo di preparare l’occorrente per un buon primo piatto alla salentina (info e prenotazioni al 328.8310000).

Al primo piano di Palazzo Romano, alle 21, in programma per “Gusto lab” “Ortaggi, legumi, olio e cereali: il cibo del futuro!”: una serata all’insegna della sostenibilità e al contempo della tradizione “innaffiata” da rossi e rosati salentini con Gino Dimitri, Giacomo Mojoli e Pietro Zito (ingresso su prenotazione 20 euro, info 329.1662759 dalle 9.30-17.00, prenotazioni@mercatinodelgusto.it o tramite il link https://mercatino.pickeat.it).

Numerosi anche i momenti di riflessione culturale, a partire da quelli offerti dal “Salotto letterario” allestito presso il Liceo Capece di piazza Aldo Moro, dove dalle 22 il giornalista Antonio Caprarica, in dialogo con la collega Antonella Millarte, presenterà il libro “La fine dell’Inghilterra. Un paese smarrito, un trono vacillante” (info e prenotazioni al 329.1662759 dalle 9.30 alle 17, ingresso libero). Ancora spazio alla letteratura con “Il Gusto della Poesia” (corte di Palazzo Guido, ore 20.30, ingresso libero), angolo a cura di Cesare Minutello e Anna Rita Merico con Fondazione Capece che ospita domani “Craci” (con Paola Maritati, Anna Rita Merico, Cesare Minutello, Francesco Palmieri, Massimo Pasca, Piero Sansò). Al “Tirar tardi”, sempre al Liceo Capece ma a partire dalle 23, di scena invece Tony Augello che, in dialogo con Giusy Santomanco. presenta “La porta della neve”, romanzo che rievoca usanze e mestieri antichi di Puglia (ingresso libero).

Per la musica, invece, protagonista alle 21.30 in piazza Tamborino, per “Salento Jazz”, l'”Antonio Macchia 4 tet”, con Antonio Macchia (tromba), Giuseppe Macagnino (tastiera), Antonio Cerfeda (batteria), Michele Colaci (contrabbasso). Ospiti della serata, come in tutte le sere del Mercatino, Giuliano Perin, tra i più quotati vibrafonisti italiani, e Irene Robbins, pianista e cantante, mentre alle 22 in via D.R.Garzia (presso il frantoio ipogeo) di scena “Ti racconto il Sud”, spettacolo di danza con Maristella Martella, Silvia De Ronzo, Antonio Congedo, Raffaella Vacca.

Si potranno infine ammirare da vicino le eccellenze artigiane e le tipicità artistiche messe a disposizione da Confartigianato Lecce con il progetto “Le Vie dell’Artigianato – Percorsi accoglienti”, e approfittare grazie a “100 anni di… passione” dell’apertura degli armadi della Chiesa Madre, che custodisce al suo interno i “Misteri”: a un secolo preciso dalla nascita di questo straordinario rito, fedeli e turisti potranno approfondire da vicino storia e caratteristiche della famosa Processione del Venerdì Santo di Maglie (fino a domenica 11 agosto, dalle 19 alle 23, in via Roma 78).