La III edizione di Panorama Festival si apre con lo show della star internazionale Micheal Bibi. Per l’occasione riaprono al pubblico dopo decenni le Cave del Duca

SALENTO – Mancano pochi giorni a PANORAMA FESTIVAL 2024, la rassegna diffusa in vari luoghi del Salento (Puglia), dedicata alla musica elettronica internazionale, arrivata alla sua terza edizione che si terrà da sabato 10 a sabato 17 agosto 2024. I biglietti sono disponibili su ticketsms.

Oltre 30 artisti per una settimana di appuntamenti imperdibili dislocati in diverse location che ospiteranno le leggende della musica elettronica mondiale: Parco Gondar a Gallipoli, Salento Arena a Lecce, The Sanctuary a Otranto e grande novità la riapertura dopo decenni delle Cave del Duca a Lecce, palco secolare all’aperto, scolpito dall’antica pietra leccese, che sarà inaugurato sabato 10 agosto per la prima data italiana dello show “ONE LIFE” della star internazionale MICHEAL BIBI e che vedrà esibirsi il 14 agosto la superstar PEGGY GOU.

Panorama Festival parte sabato 10 agosto da un luogo d’eccezione, le Cave del Duca di Lecce che faranno da scenario suggestivo per l’attesissimo debutto italiano di “ONE LIFE” di MICHEAL BIBI.

Dopo essere tornato sulle scene con un’indimenticabile show al Coachella Festival, ed aver annunciato un tour a Londra, Siviglia, Ibiza, One Life è l’unica data italiana e segue un anno significativo per Bibi, che ha combattuto e trionfato coraggiosamente contro il linfoma del sistema nervoso centrale, una rara forma di cancro al cervello e alla colonna vertebrale, e nel dicembre dello scorso anno ha rivelato di essere libero dal cancro dopo aver subito un intenso trattamento. Ora è pronto a celebrare la vita e la musica con i fan di tutto il mondo ed esprimere la sua gratitudine per il sostegno travolgente ricevuto durante il suo percorso. Oltre a segnare il suo ritorno sulla scena globale, il tour One Life sosterrà varie associazioni benefiche per la lotta contro il cancro, in Italia gli organizzatori della data devolveranno a Lilt Lecce una parte del ricavato della vendita di ciascun biglietto dello show.

Si prosegue l’11 agosto alla Salento Arena di Lecce che ospita PARADISE PUGLIA con nomi d’eccezione: la stella italiana della console MARCO CAROLA, tra gli artisti nazionali più conosciuti all’estero, segnalato per tre anni consecutivi nella classifica top 100 DJs di DJ Mag, da oltreoceano il duo THE MARTINEZ BROTHERS, già nominati da Mixmag tra i dj più influenti dell’ultimo decennio, il dj e producer gallese JAMIE JONES, la cui label ‘Hot Creations’ e la residency a Ibiza sono tra i pilastri della scena house mondiale e dalla Germania l’icona LOCO DICE, da anni al centro della scena, presenza imprescindibile nelle serate, nei club e nei festival che fanno la differenza, grazie alla sua capacità nell’unire house e techno, delle sue radici hip-hop, un eclettismo che trova ampi sbocchi anche nel mondo della moda e dello streetwear.

Nuovo nome annunciato per il 12 agosto al Sanctuary di Otranto il big LUCIANO. Svizzero di orgini cilene, il dj e producer è fra più amati della scena elettronica grazie al suo inconfondibile sound house e techno con influenze latine. Un atteso ritorno al festival è quello della belga CHARLOTTE DE WITTE – tra i nomi più significativi della scena, numero 1 al mondo nella classifica dei 100 migliori DJ 2023 stilata da DJ Mag e presenza stabile nei più importanti festival al mondo come Awakenings, Sònar, Tomorrowland, Coachella – che suonerà il 13 agosto al Parco Gondar.

Protagonista il 14 agosto alle Cave del Duca di Lecce per uno show che ha tutti i contorni dell’evento imperdibile sarà la star PEGGY GOU. Pochi artisti negli ultimi decenni hanno avuto un impatto come il suo sulla cultura popolare. Già icona della club culture e della moda, l’istinto creativo e lo spirito curioso di Gou avrebbero potuto condurla lungo molte strade: designer, pianista, scrittrice o editrice. L’eclettica artista ha invece distillato ciascuna di queste passioni in una celebrazione della musica elettronica e della cultura alternativa, una personale visione che ha avuto una risonanza universale, affermandosi come una delle dj più riconoscibili e amate al mondo, fondatrice dell’etichetta di musica e design Gudu. Dopo il travolgente successo del brano estivo ‘It Goes Like Nanana’ che ha fatto ballare tutto il mondo e scalato le vette delle classifiche musicali totalizzando oltre 300 MLN di streaming sulle piattaforme, la collaborazione con Lenny Kraviz nel singolo ‘I Believe In God Again’ e fresca dell’uscita del suo nuovo album “I Hear You” l’artista torna a Panorama per una data speciale in uno scenario unico.

Il 15 agosto la Salento Arena ospiterà il live del leggendario PAUL KALKBRENNER, dj e producer nato dalla scena underground berlinese e cresciuto nell’epoca d’oro della techno, con oltre 20 anni di carriera e milioni di fan in tutto il pianeta. Dall’Inghilterra il pioniere della house music, The King CARL COX il 16 agosto al Parco Gondar.

Dal Brasile il giovane MOCHAKK – rivelazione degli ultimi anni – che ha conquistato rapidamente un pubblico globale scalando le line up dei più prestigiosi club e festival mondiali, per la prima volta in Italia con il format Mochakk Calling il 17 agosto alla Salento Arena dove ha chiamato come special guest uno tra i i pesi massimi della techno, SETH TROXLER.

Stagliato sullo sfondo di un mare che custodisce millenni di storia, Panorama Festival è il belvedere italiano sulla scena della musica elettronica internazionale: un incrocio di culture che ospita la massima espressione della musica contemporanea, e della sperimentazione.

Il Festival nasce in un territorio, la Puglia, dove l’intreccio tra avanguardia e tradizione ha conosciuto negli ultimi anni una nuova dimensione: un contesto con un’identità ricca di cultura e di bellezze paesaggistiche ed architettoniche, di cui Panorama celebra e valorizza le diverse anime, contribuendo a portare la Puglia sulla mappa dei grandi eventi musicali mondiali.

Iconiche e affascinanti, le maioliche leccesi sono frammenti di storia vivente: un viaggio senza tempo da ammirare in tutta l’area evento allestita per Panorama, attraversando con lo sguardo storie antiche fatte di colori vivaci e disegni intricati per prepararsi ad immergersi nelle sonorità più moderne e avanguardistiche. All’interno dell’area evento, ad accogliere il pubblico, un percorso di luci scintillanti, che si intrecciano in intricati disegni è la promessa per un’esperienza indimenticabile: la grande tradizione delle luminarie pugliesi trasforma gli spazi del Festival in un’enorme tela dove la musica e la luce si fondono in un’armonia perfetta.

Panorama Festival si impegna ogni anno ad attuare pratiche sostenibili per ridurre l’impatto ambientale dell’evento, promuovendo il riciclo, l’uso consapevole delle risorse e il trasporto eco-friendly. Grazie all’implementazione di misure come l’uso di materiali biodegradabili, l’ottimizzazione dell’energia utilizzata e le azioni di sensibilizzazione verso il pubblico partecipante, il Festival aspira a diventare un esempio di sostenibilità nel settore dei grandi eventi.

Agenzia Regionale del Turismo (A.RE.T. – Regione Puglia) – We Are In Puglia Grazie alla collaborazione con l’ARET, il festival è stato ufficialmente riconosciuto come un evento di grande attrazione regionale, rientrando tra gli eventi selezionati per supportare la strategia di valorizzazione delle eccellenze territoriali promossa dalla Regione Puglia.