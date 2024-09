A Torre dell’Orso il raduno annuale della Protezione Civile della Puglia. In programma 3 giorni tre giorni tra spensieratezza, sport e formazione

TORRE DELL’ORSO (Lecce) – Il tradizionale Raduno Nazionale Estivo del Volontariato di Protezione Civile giunge alla sua 9ª edizione e quest’anno si terrà in provincia di Lecce, dal 26 al 29 settembre, presso il Resort “Barone di Mare” a Torre dell’Orso (Melendugno). L’evento rappresenta un’importante occasione di confronto e condivisione tra Autorità e Volontari di Protezione Civile, che si riuniranno per approfondire tematiche centrali legate alla sicurezza, alla gestione delle emergenze e all’innovazione nel settore.

Sarà un’opportunità per rafforzare il dialogo tra istituzioni e volontariato, valorizzando l’impegno costante di chi opera per la tutela del territorio e della comunità.

Il convegno istituzionale, momento centrale dell’incontro che si terrà venerdì alle ore 17:30 presso l’Auditorium Porta d’Oriente in via Francesco Sforza 50 a Otranto, sarà preceduto da una suggestiva sfilata inaugurale per le vie del Comune di Otranto, che vedrà la partecipazione di volontari, autorità e cittadini, dando il via ufficiale ai lavori.

Il convegno, dal titolo “Protezione Civile 4.0 tra cambiamenti climatici, formazione e sicurezza”, si terrà venerdì 27 settembre alle ore 17:30 presso l’Auditorium Porta d’Oriente a Otranto.

Sarà introdotto da Salvatore Bisanti, Presidente del Comitato Organizzatore del 9° Raduno Nazionale Estivo di Protezione Civile, e vedrà i seguenti saluti istituzionali: – Maurizio Bruno – Presidente del Comitato Regionale di Protezione Civile – Marco Gabusi – Assessore alla Protezione Civile della Regione Piemonte – Stefano Minerva – Presidente della Provincia di Lecce – Francesco Bruni – Sindaco del Comune di Otranto – Maurizio Cisternino – Sindaco del Comune di Melendugno – Luca Rotondi – Prefetto di Lecce A seguire, prenderanno la parola i relatori esperti che affronteranno temi di grande rilevanza: – Nicola Lopane – Direttore Dipartimento Protezione Civile e Gestione Emergenze, Regione Puglia: “I sistemi di allertamento alla popolazione e l’innovazione introdotta con l’istituzione del Numero Unico di Emergenza (NUE) 112” – Barbara Valenzano – Dirigente Sezione Protezione Civile, Regione Puglia: “Impatto dei cambiamenti climatici sulla gestione degli incendi boschivi e report di fine campagna AIB” – Dario Pasini – Presidente Comitato Nazionale del Volontariato di Protezione Civile: “Formazione e Sicurezza nell’ambito delle attività del volontariato di Protezione Civile” – Mario Binetti – Professore Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica del Politecnico di Bari: “Gestione emergenza, piani di evacuazione, accessibilità e resilienza delle reti.

Il caso dei Campi Flegrei” – Pierfrancesco Dellino – Direttore Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali dell’Università degli Studi di Bari, Coordinatore del progetto “RETURN”: “Il significato dell’incertezza nella previsione dei rischi” – Domenico Capolongo – Professore Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali dell’Università degli Studi di Bari: “Utilizzo di dati satellitari e da droni per il monitoraggio e la prevenzione del rischio idrogeologico” Le conclusioni saranno affidate a: – Michele Emiliano – Presidente della Regione Puglia – Sisto Russo – Direttore Ufficio Volontariato e Risorse, Dipartimento Nazionale della Protezione Civile Il convegno sarà moderato da Franco Pasargiklian, Direttore della rivista La Protezione Civile Italiana. Parallelamente al programma istituzionale, il raduno ospiterà anche una serie di tornei sportivi che promuoveranno lo spirito di squadra e l’aggregazione tra i partecipanti. I tornei, che vedranno sfidarsi i volontari in discipline come calcio a 5, beach volley, padel, bocce, corsa e nuoto, culmineranno in un torneo speciale di tiro con l’arco, dedicato alla memoria di un volontario di Protezione Civile, prematuramente scomparso, il cui impegno sarà ricordato con affetto e gratitudine. L’intero raduno sarà un’occasione unica per discutere del futuro della Protezione Civile, in un contesto di partecipazione, memoria e spirito comunitario.

Di seguito la nota del presidente del Comitato regionale della Protezione Civile Maurizio Bruno, consigliere regionale del Pd.

“Giovedì 26 settembre avrà inizio il nono raduno nazionale della Protezione Civile, nella splendida cornice di Torre Dell’Orso. Oltre a me e al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, saranno presenti tra gli altri l’assessore regionale del Piemonte alla Protezione Civile Marco Gabusi, il presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva, il direttore di dipartimento e la dirigente di sezione Nicola Lopane e Barbara Valenzano, il prefetto di Lecce Luca Rotondi, il presidente del comitato organizzatore Salvatore Bisanti, i sindaci di Melendugno e Otranto Maurizio Cisternino e Francesco Bruni, e tanti altri. Ma soprattutto ci saranno loro, i veri protagonisti: centinaia di volontarie e volontari della Protezione Civile, provenienti da tutte le regioni d’Italia, per una tre giorni all’insegna della spensieratezza, dello sport, del mare, dell’amicizia, ma anche della formazione e dell’impegno. Una menzione particolare voglio riservarla alla signora Paola, mamma di Francesco Ferraro, ragazzo meraviglioso che sul petto aveva cucite due divise: quella dell’Arma dei Carabinieri e quella della Protezione Civile. Francesco, con il suo sorriso, la sua generosità, la sua semplicità, ci ha lasciati troppo presto. Ma non il suo ricordo che vive, vivrà con noi, e che con sua mamma vogliamo ricordare dedicando a lui questa edizione del nostro e del suo Raduno nazionale. Viva la Protezione Civile. Viva tutti i volontari e tutte le volontarie”.