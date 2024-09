Arriva “Masseria”, il nuovo gioco di società che celebra i piatti e i vini più iconici della Puglia e del Salento

PUGLIA – L’enogastronomia pugliese arriva in tavola in una veste del tutto nuova e originale grazie a Masseria, il nuovo gioco di società che celebra i piatti e i vini più iconici della regione.

Il progetto è stato realizzato da Diego Contino e Samantha Centonze, ideatori del canale di marketing territoriale Destinazione Avventura e autori del gioco Salento, il sorprendente successo editoriale della scorsa stagione edito sempre da Demoela Giochi. Coordinamento grafico a cura di Emanuele Mazzei e concept di Simone Riggio.

Masseria è un gioco di carte facile e veloce il cui scopo è quello di comporre un vero e proprio menù pugliese, dall’antipasto fino al dolce, combinando gli ingredienti per ricreare i piatti simbolo della tradizione culinaria locale e ottenere il maggior numero di punti.

Tra le ricette protagoniste del gioco ci sono, tra le altre, le bombette, le orecchiette con le cime di rapa, le fave e cicoria e patate riso e cozze, piatti che andranno poi correttamente abbinati a tre tipologie di vini del territorio.

Tra i sostenitori dell’iniziativa anche Puglia Expò, l’Associazione costituita da chef, imprenditori ed esperti di marketing territoriale presieduta da Michele Bruno.

“Le masserie, storicamente, sono state il cuore della vita contadina in Puglia, dove le famiglie si dedicavano alla produzione di ingredienti genuini e alla preparazione di piatti tipici tramandati di generazione in generazione – afferma Diego Contino, stratega della comunicazione digitale e giornalista coinvolto in tanti progetti a livello nazionale e internazionale.

Grazie a questo gioco, abbiamo voluto rendere omaggio non solo alle ricette più celebri della regione, ma anche al contesto che le ha rese famose: in questi luoghi, del resto, il cibo è sempre stato sinonimo di convivialità, ospitalità e legame con la terra. “Masseria” incarna lo spirito autentico della Puglia, unendo storia, tradizione e sapori genuini in un’esperienza ludica e unica nel suo genere.”

Masseria è un gioco pensato per tutti, dal local al turista, e siamo certi che appassionerà grandi e bambini. Il nostro sogno è che ogni masseria pugliese possa avere una copia del gioco nella propria sala comune, così che gli ospiti possano imparare qualcosa sulla nostra cultura enogastronomica e sulle nostre radici, divertendosi, senza la mediazione dello schermo di uno smartphone.” – aggiunge Samantha Centonze, PR e copywriter nel settore dell’Hôtellerie e dell’Interior Design.