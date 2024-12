“Evento contro Israele a Melpignano”. La sindaca risponde alle polemiche: “È solo una mostra/dibattito sugli orrori della guerra”

MELPIGNANO – “Le Istituzioni dovrebbero sempre favorire processi di pace e non al contrario contribuire a gettare benzina sul fuoco, per questo ritengo che la decisione della sindaca di Melpignano, Valentina Avantaggiato, di patrocinare e partecipare ad un’iniziativa organizzata da due associazioni – Donne per la Palestina e Salento in campo – dal titolo ‘La verità assassinata – Giornalisti e fotoreporter uccisi a Gaza da Israele’ sia assolutamente inopportuna”. A puntare il dito contro la manifestazione di domani sera è il console onorario d’Israele di Puglia-Basilicata-Molise, Luigi De Santis:“Come console onorario d’Israele di Puglia-Basilicata-Molise, in questo caso, non entro nel merito del dibattito in programma per domani, sabato 14 settembre, chiaramente di parte, in cui già dal titolo si evidenzia il chiaro orientamento contro lo Stato di Israele, ma è doveroso sottolineare che proprio la presenza del Comune di Melpignano appare, a mio avviso, fuori luogo in un momento nel quale alcuni leader mondiali sono impegnati a cercare un accordo per la pace e, quindi, mi chiedo: a cosa serve alimentare ulteriore odio? E se a farlo è il primo cittadino di un importante comune pugliese che esempio diamo a tutta la comunità?

“In Puglia purtroppo sta accadendo sempre più spesso che alcune Istituzioni dimentichino che rappresentano tutti i cittadini e quindi anche chi non la pensa come chi li rappresenta”.

La sindaca Valentina Avantaggiato respinge le accuse: “Il patrocinio è stato concesso ad un’iniziativa artistica promossa da associazioni del territorio, una mostra che testimonia gli orrori della guerra, che colpisce indistintamente. È un lavoro che racconta, attraverso l’arte, quanto sta accadendo e il prezzo pagato anche dalla stampa, in trincea per raccontare.

Il cessate il fuoco e la costruzione di una pace rispettosa di entrambi i popoli è l’unico auspicio”.