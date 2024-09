Il Festival Organistico del Salento fa tappa a Otranto sabato 28 settembre

OTRANTO (Lecce) – Sabato 28 settembre appuntamento con il Festival Organistico del Salento a Otranto nella Cattedrale (alle 20.30). Riccardo Vaglini (voce recitante) e Marija Jovanovic (organo) saranno i protagonisti del concerto intitolato “Alla battaglia!”, organizzato dal FOS in collaborazione con il Festival CaminoControCorrente, festival diffuso di musica e arte contemporanea di Camino al Tagliamento (Udine). A Otranto, Vaglini e Jovanovic, saranno impegnati in un programma ispirato al tema della battaglia, spaziando dalla musica del Seicento a quella contemporanea. Tra i brani in scaletta, il “Capriccio sopra l’Homme armé” (2010) di Riccardo Vaglini, il “Ballo della Battaglia” (1664) di Bernardo Storace, il “Capriccio sopra la Battaglia” (1637) di Girolamo Frescobaldi, e molti altri ancora.

Marja Javanovic, nata a Belgrado, ha concluso gli studi in Organo all’Università di Belgrado e poi al Conservatorio di Venezia. Attiva come organista solista e clavicembalista, collabora con diversi gruppi da camera di musica antica con i quali si è esibita in Italia e in altri paesi europei, ma anche in Cina, Corea del Sud e Stati Uniti. Dal 2001 è organista della chiesa anglicana di San Giorgio a Venezia. Compositore e performer, Riccardo Vaglini alterna lavori tradizionali per organico e fruizione ad atti, installazioni e lavori multimediali caratterizzati da una spiccata ritualità. È tra i fondatori delle edizioni musicali Ars Publica e del gruppo di ricerca Fluxus Collettivo Rituale. Titolare di cattedra, è docente di Composizione presso il Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia.

Tra gli appuntamenti del Festival non può mancare la tappa a Galatina, prevista per domenica 29 settembre alle 19,30 presso la Basilica di Santa Maria d’Alessandria. L’ospite d’eccezione è l’organista Francesco Cera, che per l’occasione presenta un programma intitolato “Rinascimento veneziano” con toccate, ricercari e canzoni eseguite all’organo a canne del 1558 di scuola napoletana. Cera tiene concerti come solista in rassegne internazionali, rassegne di musica antica e su organi storici in vari paesi d’Europa.

Il FOS, con la direzione di Francesco Scarcella, è organizzato dall’Istituto di Cultura Musicale J. S. Bach di Tricase, con il sostegno del Ministero della Cultura e di Regione Puglia, d’intesa con la Soprintendenza per le province di Brindisi e Lecce e con il patrocinio della Provincia di Lecce, dei Comuni di Lecce, Andrano, Minervino e Salve, del Conservatorio Tito Schipa, dell’Università del Salento e delle Diocesi leccesi.

Ingresso libero.