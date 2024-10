Antonio Tutolo nuovo capogruppo di “Per la Puglia” in Consiglio Regionale

BARI – Il consigliere regionale Antonio Tutolo lascia il gruppo misto e aderisce a “Per la Puglia”, il gruppo consiliare composto dai consiglieri Sebastiano Leo, Saverio Tammacco e Mauro Vizzino. Il gruppo consiliare, nella sua interezza, ha anche chiesto ad Antonio Tutolo di ricoprire il ruolo di capogruppo, posizione fino ad oggi egregiamente sostenuta da Saverio Tammacco a cui tutto il gruppo è grato per l’impegno profuso e per la dedizione al lavoro svolto.

Per la Puglia si arricchisce della partecipazione di Tutolo, con cui si condivide quella visione della politica dalla forte estrazione popolare, capace di stare tra le persone e per le persone, che vuole ridurre la distanza tra le istituzioni e i cittadini e che fa del radicamento sul territorio uno dei suoi pilastri della sua azione.

Le battaglie di Antonio Tutolo per una sanità equa ed accessibile, per una mobilità sostenibile, per la crisi idrica, per il controllo della spesa pubblica sono le battaglie di “Per la Puglia” e per la Puglia, un progetto politico che non si limita ai lavori del gruppo consiliare ma che mira a consolidarsi ancora di più su tutto il territorio regionale, pronto ad accogliere le nuove sfide della Puglia del futuro.