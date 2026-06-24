Lecce, tagliando al Rec: approvata la delibera in Consiglio

“Un risultato importantissimo per tutti i leccesi, professionisti del settore o semplici proprietari” – spiega l’assessore all’Urbanistica Gianpaolo Scorrano.

È passata, oggi, in consiglio comunale la deliberazione che integra e modifica il regolamento edilizio redatto dalla precedente amministrazione e approvato in Consiglio comunale, con delibera n. 220 del 20.12.2023. Il nuovo Regolamento Edilizio modificato disciplinerà in maniera più chiara tutti gli aspetti degli interventi di trasformazione fisica e funzionale degli immobili situati nella nostra città, nonché le loro modalità attuative e procedurali.

“Le criticità affrontate e le modifiche apportate hanno riguardato gli aspetti più svariati: dall’obbligo del vincolo pertinenziale tra lo spazio a parcheggio e la singola unità immobiliare da formalizzare con atto registrato in conservatoria (che da oggi non sarà più necessario) al dimensionamento delle tettoie a servizio delle residenze; dalle incongruenze tra il Rec di recente approvazione ed il regolamento di igiene vigente, alla possibilità di frazionare immobili esistenti seppure in presenza di un unico bagno senza superficie finestrata, purché sia garantito un idoneo ricambio d’aria – scrive Scorrano – E, ancora, è stato modificato il dimensionamento dei soffitti inclinati e dei soppalchi piuttosto che dei piani seminterrati o dei sottotetti per essere considerati abitabili, così come già avviene normalmente sul territorio nazionale e, in particolare, in tutte quelle città che vantano un prestigioso centro storico come il nostro.

E, infine, è stato affrontata la questione dei cosiddetti locali integrativi per la residenza -le tristemente famose sale condominiali- che non saranno più obbligatori; i vani tecnici sono stati meglio normati con particolare riferimento a ubicazione, numero e superfici massime; il dimensionamento delle cantine e dei depositi, la possibilità di inserire pannelli fotovoltaici sulle coperture e

negli spazi condominiali o di realizzare piscine di pertinenza piuttosto che vasche relax sui tetti delle nostre abitazioni.

Per correggere tutte queste “anomalie”, l’assessorato all’Urbanistica ha provveduto a redigere con i propri uffici una nuova bozza di regolamento che è stata prontamente trasmessa a tutti gli ordini professionali interessati per garantire il massimo coinvolgimento delle competenze tecniche locali oltre che un’adeguata partecipazione. Scaduti i termini previsti per legge (30 giorni) sono arrivate agli uffici tre osservazioni al nuovo provvedimento che sono state controdedotte con apposita relazione “Osservazioni e Controdeduzioni” del 31.10.2025, a firma del Dirigente Maurizio Guido, e sulla scorta della quale si è proceduto alla redazione del “Regolamento Edilizio Comunale modificato ed integrato”.

Quindi, la proposta di modifica del regolamento è stata poi trasmessa alla competente commissione urbanistica, presieduta dal Presidente Cairo che si ringrazia per l’ottimo lavoro svolto, ai fini dell’esame del provvedimento. Numerose e molto partecipate sono state le sedute di commissione che si sono concluse nell’arco di un paio di mesi con esito favorevole e che hanno portato anche alla presentazione di due emendamenti concordati (maggioranza e opposizione) che lo scrivente ha ritenuto apprezzabili e sul cui recepimento ha espresso sin da subito parere favorevole.

Ulteriori cinque emendamenti sono stati presentati nel corso del consiglio odierno e, pur non avendo ottenuto il necessario parere favorevole di regolarità tecnica, il sottoscritto ne ha recepito uno, opportunamente modificato, che meglio chiarisce la possibilità di realizzare il secondo bagno privo di aerazione diretta (senza finestra) esclusivamente per le civili abitazioni; per un altro, invece, pur condividendone il contenuto, ha assunto l’impegno con l’Aula di recepire nel prossimo futuro il cosiddetto processo di depaving (depavimentazione) che consiste nel rimuovere strati di asfalto e cemento dalle aree cittadine per riportare alla luce il suolo naturale.

Nonostante i toni, a volte accesi, oggi si è scritta una pagina di buona politica per la nostra città; si è portato a compimento, tutti insieme e con pieno spirito collaborativo, un ottimo lavoro che consentirà a tutti i leccesi di poter operare sul proprio patrimonio immobiliare in maniera più chiara, snella, senza discrezionalità e in assenza di anomalie e/o limitazioni che non trovavano riscontro in alcun decreto o legge, sia essa nazionale o regionale”.