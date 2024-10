Ecosistema urbano, Lecce è avanzata: è al 58º posto. Brindisi al 71º. Lo smog è la piaga più grande. A primi posti Reggio-Emilia, Trento e Parma

LECCE – “Lecce ha scalato 19 posizioni nel report Ecosistema Urbano, pubblicato dal Sole24ore e realizzato da Legambiente e Ambiente Italia” – Lecce Città Pubblica, il movimento che fa capo a Carlo Salvemini, esulta. Si tratta del 58º posto su 106 capoluoghi. Svetta Reggio-Emilia al primo posto, lasciandosi dietro Trento. Si perde nella 71ª posizione Brindisi. Vincono le città con una visione della mobilità sostenibile chiara, con una rete di piste ciclabili fatte con criterio, una buona gestione dei rifiuti, la lotta allo spreco dell’acqua e uno sviluppo importante delle rinnovabili. “Questo risultato fotografa l’impegno dell’amministrazione Salvemini nei 7 anni di governo della città, che è passata dalla posizione 77 del 2017 alla 58 nel 2024, confermandosi il capoluogo di provincia più virtuoso della Puglia e il quinto nel Sud e isole – continua un post su Facebook di Lecce Città Pubblica – Dove abbiamo fatto progressi?

– Alberi: +50 posizioni

– Raccolta differenziata: +40 posizioni

– Uso del suolo: +33 posizioni

– Vittime della strada: +8 posizioni

– Tasso di motorizzazione: +6 posizioni

Questi sono solo alcuni esempi dei progressi fatti grazie al lavoro della precedente amministrazione e che sono leggibili oggi! Avanzeremo proposte per migliorare negli ambiti come piste ciclabili, ztl, verde urbano e rifiuti, per promuovere Lecce come miglior città in cui vivere!”.

IL RAPPORTO SPIEGATO DA LEGAMBIENTE

Le città con le migliori performance ambientali si concentrano, come sempre, al nord, mentre sud e centro della Penisola faticano a tenere il passo. Le metropoli sono in affanno, mancano di una visione, non avanzano come dovrebbero nelle politiche sulle rinnovabili.

L’indagine, svolta sui 106 capoluoghi tenendo conto di 20 indicatori distribuiti in 6 aree tematiche (aria, acque, rifiuti, mobilità, ambiente urbano, energia), “scatta una fotografia delle città in cambiamento, tra tante difficoltà e pochi miglioramenti”, commenta Legambiente.

Lo smog resta un’emergenza urbana. “Rispetto agli ultimi cinque anni, il biossido di azoto è l’unico parametro che sembra segnare una tendenza in calo – spiega sulla sua pagina Legambiente – Migliorano ancora i dati relativi ai passeggeri trasportati dal servizio di trasporto pubblico, segnando per il terzo anno consecutivo una lenta inversione di tendenza post-Pandemia attestandosi però ancora su performance generali molto lontane da livelli europei; si conferma in crescita, sebbene meno evidente dello scorso anno, il numero di vetture immatricolate in ambito urbano, sottolineando che quello italiano resta il parco auto tra i più grandi d’Europa; rallenta il consumo di nuovo suolo. Torna a scendere, dopo il lieve miglioramento della passata edizione, anche la diffusione del solare (termico o fotovoltaico) installato su edifici pubblici così come le superfici a verde”.

I segnali più positivi continuano ad arrivare dall’ormai consolidato aumento della percentuale media di raccolta differenziata dei rifiuti, settore nel quale, dopo il già registrato lieve calo della passata edizione, si conferma una nuova diminuzione anche della produzione media di rifiuti. Aumenta ancora la ciclabilità e, anche quest’anno, crescono in modo un po’ più deciso le superfici pedonali in ambito urbano.

La classifica

Per dare uno sguardo alla classifica, quest’anno la Regina green della vivibilità ambientale urbana è Reggio Emilia, seguita da Trento e Parma. L’Emilia Romagna è la regione con più capoluoghi green nella top ten, tra questi c’è anche Bologna, new entry e unica grande città nella prime dieci posizioni (lo scorso anno era 24esima). Le altre metropoli arrancano: Milano si piazza al 56esimo posto in classifica, ma eccelle nel trasporto pubblico, mentre Napoli arriva quasi in fondo alla graduatoria, è 103 esima, lo scorso anno era 98esima. Roma sale in graduatoria al 65esimo posto(nel 2023 era 89esima).

Il centro Italia se la cava, con Macerata (23esima), Siena (26) e Livorno (29) tra i capoluoghi che si piazzano meglio in classifica. Male, invece, il Meridione con otto capoluoghi tra le ultime 10 della graduatoria: Caserta (98esima), Catanzaro (99), Vibo Valentia (101), Palermo (102), Napoli (103), Crotone(104), Reggio Calabria (105), Catania (106) che lo scorso anno era penultima. Da segnalare, invece, Cosenza (13esima) che pur peggiorando leggermente, è l’unica città del Sud nelle prime 15 posizioni, seguita al 24esimo posto da Cagliari. Tra le poche note positive per il Mezzogiorno, il primato della qualità dell’aria va a L’Aquila (prima per minore incidenza di PM10) che vanta in materia una situazione “ottima”. Giudicata “buona” anche l’aria di Ragusa.

Ad incidere negativamente sulle performance ambientali dei comuni capoluogo, oltre ai problemi cronici irrisolti come come smog, inquinamento, consumo di suolo, pesano i ritardi nel contrasto alla crisi climatica, su rigenerazione urbana, efficienza energetica, mobilità sostenibile e gli impatti dell’overtourism, un tema nuovo e in espansione nei nostri centri urbani. Sui temi della rigenerazione urbana e dell’overturism il rapporto dedica ampio spazio con 2 focus di approfondimento.

Concludendo, nelle città è in atto una rivoluzione ecologica ma è troppa lenta. Per città più sostenibili, resilienti e sicure servono politiche coraggiose e risorse economiche all’altezza della sfida. Manca una visione d’insieme, una strategia nazionale urbana che non lasci soli i comuni nell’affrontare i temi legati a sicurezza e vivibilità. A partire dall’adattamento alla crisi climatica, che causa sempre più danni e perdite di vite umane; alla rigenerazione urbana e alla messa in sicurezza degli edifici, dalla presenza di amianto e dal rischio terremoti; alla lotta allo smog, che causa quasi 50mila morti premature solo per il PM2,5.

Per Legambiente, alla luce di questi dati, non resta null’altro da fare se non limitare le auto in città per favorire una mobilità dolce e pubblica. Il mantra è quello di puntare sul mezzo elettrico, che evita anche l’inquinamento acustico nelle città, ma la strada al sud è ancora molto lunga.