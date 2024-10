Il Team Taekwondo Ascanio di Veglie conquista 4 ori, un argento e un bronzo in Abruzzo

Il 19 e 20 ottobre 2024 in Abruzzo, a Montesilvano, provincia di Pescara, si è svolto il campionato interregionale combattimento di taekwondo per Beginners – Children – Kids – Cadets – Junior, a cui ha partecipato il Team Ascanio di Veglie portando a casa grandi risultati.

Il primo giorno su tre atleti si portano a casa tre medaglie un bronzo Gabriele Inguscio, cintura verde, un argento Christelle Manieri, cintura blu, per poi concludere in bellezza la giornata con un oro di Ludovica Attanasi, cintura gialla. Il secondo giorno il Team, affamato di ori, ha conquistato tre ori su 5 atleti: il primo conquistato da Giulia Giusto, cintura rossa, il secondo da Francesca Ciccarese, cintura mezza gialla, dopo aver disputato tre incontri, e infine Arielle Manieri, cintura blu, che ha vinto entrambi i round della finale per ko tecnico.