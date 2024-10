La replica dell’amministrazione Poli alle critiche sulle nomine in SGM: “Nel Pd il criterio non è mai stato quello della competenza”

LECCE – Arriva a stretto giro la replica dell’amministrazione comunale di Lecce alle critiche per le nomine SGM. Il Pd ha accusato il centrodestra di aver tenuto presente solo il criterio dell’appartenenza di partito e di aver inserito nel CdA della società comunale che si occupa di parcheggi e trasporto pubblico un ventenne con poca esperienza. “C’è da registrare la faccia tosta di un partito, il Partito Democratico, che in fatto di lottizzazioni e nomine potrebbe aprire una università. Senza andare troppo lontano, basterebbe leggere le cronache che hanno interessato e che tuttora interessano Bari, la Regione Puglia e le sue varie ramificazioni, tra le quali quelle relative alla sanità,

per capire che nel Pd il criterio non è mai stato quello della competenza. O, meglio, che da quelle parti considerano competenti solo gli amici e gli amici degli amici. L’amministrazione comunale di Lecce difende la propria scelta, indispensabile per rilanciare il futuro di

una azienda che è strategica per il futuro della città e che, per tale ragione, ha bisogno di una guida sicura, capace di lavorare in armonia con la stessa amministrazione comunale, al servizio dei cittadini

leccesi. Capiamo che i partiti della ex maggioranza, abituati a farsi suggerire nomi da Milano, Roma o Reggio Calabria, tendano a scartare i

loro concittadini, e si trovino spaesati ora che non possono più imporre le proprie scelte ai cittadini. Vogliamo ricordare al PD che i leccesi hanno bocciato con il voto l’operato di chi in sette anni ha governato così male la nostra città”.