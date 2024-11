A Taviano il 23 e 24 novembre “Sport insieme” contro la violenza di genere

TAVIANO (Lecce) – Un evento sportivo originale, non soltanto per il coinvolgimento della Scuola e di associazioni della città, ma soprattutto per il messaggio sociale di cui esso si fa promotore: è questo ” Sport Insieme – Contro la Violenza di Genere” che si terrà a Taviano nei giorni 23 e 24 novembre prossimi, in una settimana che contempla peraltro un fitto calendario di iniziative culturali contro la violenza di genere da parte dell’ amministrazione comunale. Si articolerà in due giornate dense di appuntamenti pertanto, tale singolare manifestazione sportiva organizzata dalla Olimpia GYM Centro Sportivo Polivalente dei professori Marcello e Francesca Grimaldi, con il supporto organizzativo e logistico dello CSEN di Lecce, su un progetto elaborato dalla Presidente del Consiglio comunale Antonella Previtero col quale l’Amministrazione del sindaco Tanisi è riuscita anche stavolta ad aggiudicarsi un finanziamento dall’ assessorato allo Sport della Regione Puglia. Si inizia dunque già nella mattinata di sabato 23, ore 9,30 presso l’Auditorium “A. Tundo”, con un incontro formativo su “Educazione – Sport Salute e Benessere”, riservato agli alunni della scuola secondaria di primo grado, e a seguire, alle ore 15,00 presso il Pallone Tensostatico del parco Ricchiello, con il campionato provinciale Palestriadi dello CSEN di Lecce.

E sempre nello stesso Pallone Tensostatico, domenica 24 a partire dalle ore 8,30, e in collaborazione con l’ Ads Cobra Kai Karate di Taviano, la coppa provinciale di Karate, ancora sotto l’egida dello CSEN di Lecce, che proseguirà per l’ intera mattinata; “competizioni agonistiche dove – assicura l’ assessore allo Sport Gernano Santacroce – faremo tutti la nostra parte nel diffondere messaggi di parità e di pace, e che attestano l’ impegno dell’ amministrazione nel promuovere e incentivare ogni attività legata allo sport “.

Insiste sulla funzione sociale dell’ evento l’ ideatrice del progetto Antonella Previtero ” sia perché – spiega – lo sport è una forma di linguaggio del rispetto delle regole e delle persone, sia perché ogni evento e ogni contesto sociale è sempre opportuno per veicolare messaggi contro ogni forma di violenza e per promuovere una cultura della parità e dell’ accoglienza. Il nostro impegno e il nostro servizio alla comunità cittadina pertanto procede orientato costantemente a tali valori, con progetti e iniziative che favoriscano il dialogo e edificanti relazioni che si nutrono di rispetto per la dignità dell’ altro “. E soddisfazione esprime anche il primo cittadino Giuseppe Tanisi per ” una iniziativa frutto di competenza, di serietà e di impegno”, sottolineando come ” i valori del rispetto, della parità e di contrasto alla violenza di ogni genere, che nei due giorni all’ insegna dello sport e dello stare insieme intendiamo riaffermare con forza e determinazione, sono poi la cifra della nostra stessa azione amministrativa “.