Due giovanissimi U8 leccesi al Mondiale di Scacchi di categoria a Montesilvano

Sono ben due i leccesi fra i cinque partecipanti dalla Puglia al FIDE World Cadet Chess, che si sta svolgendo in questi giorni a Montesilvano, in Abruzzo.

Fra i 702 partecipanti, la campionessa regionale pugliese in carica per la categoria U8 Rollo Elisa e il più piccino della compagine pugliese (appena 6 anni!) Cantoro Fabrizio, entrambi tesserati col circolo FSI Lecce Scacchi ASD, insieme al foggiano Santoro Marco Antonio (di recente finito su ChessBase India dopo aver battuto un forte scacchista indiano), e ai fratelli baresi Pennacchia Domenico e Pennacchia Giada (quest’ultima intervistata anche più volte da testate nazionali e apparsa su RaiDue prima del torneo).

Un momento magico per i due ragazzi e per il movimento scacchistico nostrano, con un’esperienza eccezionale contro giocatori da tutto il mondo, sulla scia dell’entusiasmo che li aveva già portati entrambi ai Campionati Italiani Giovanili di Salsomaggiore, quest’estate, dove avevano ben figurato nelle rispettive categorie (Elisa settima assoluta, Fabrizio nono assoluto).

La manifestazione, a tempo lungo e di 11 turni totali, dal 15 al 26 novembre, ha il patrocinio del Ministero dello Sport, di Sport e Salute S.P.A. – che ha dedicato ai ragazzi una breve intervista, insieme agli altri italiani impegnati sulle scacchiere (19 in tutto) – ha ospitato, fra gli altri, un appassionato scacchista d’eccezione, il Maestro Andrea Bocelli, in una pausa fra le gare, ed è stata coperta da due servizi della RAI, con intervista all’organizzatore Roberto Mogranzini.