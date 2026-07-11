Capitan Martina Gorgoni guida la Dream Volley in serie B1

Ci siamo… si parte!

La nuova, storica stagione pallavolistica che vedrà impegnata la Dream Volley Nardò nel prestigioso scenario della Serie B1 femminile entra finalmente nel vivo. Dopo aver svelato lo staff tecnico guidato da mister Fabio Saccomanno, il sodalizio neretino del Presidente Roberto Del Vecchio e del DS Gianni Dell’Anna inizia la presentazione del roster, partendo da una certezza assoluta, un pilastro insostituibile: Martina Gorgoni sarà, per il terzo anno consecutivo, il punto di riferimento della Dream Volley.

Una riconferma che non è solo una scelta tecnica, ma il simbolo di una continuità d’acciaio con il proficuo e trionfale percorso iniziato due anni fa. Se già lo scorso anno la società la definiva una “garanzia”, oggi Martina rappresenta l’anima stessa di una squadra che ha saputo scalare le categorie.

Dalla dirigenza granata traspira un entusiasmo travolgente nel blindare la forte schiacciatrice salentina per la stagione 2026/27:

“Martina Gorgoni e la Dream Volley Nardò sono ormai un binomio indissolubile. Classe 2003, originaria di Cutrofiano, Martina Gorgoni affronterà il suo terzo anno consecutivo con noi dopo essere stata la trascinatrice assoluta della passata, memorabile stagione che ci ha regalato la Serie B1. Concretezza, continuità e uno spirito combattivo fuori dal comune la rendono una delle atlete più complete del panorama pallavolistico.”

La società neretina rimarca poi le doti umane e tecniche che hanno spinto, per il secondo anno di fila, a riaffidarle i gradi di leader massima dello spogliatoio:

“A colpire non è solo la sua efficacia offensiva: ha dimostrato una grande affidabilità in ricezione e in difesa, confermandosi un’atleta generosa e con un temperamento d’altri tempi. Il suo talento, la sua grinta e il suo carattere sono i pilastri su cui poggia il presente e il futuro del progetto granata. Siamo certi che sarà la guida sicura di cui la squadra ha bisogno per affrontare l’ostico e affascinante campionato di B1. Non vediamo l’ora di rivederla in campo!”.

Una conferma arrivata a furor di popolo, che blinda la seconda linea e l’attacco neretino, regalando a coach Saccomanno la prima, importantissima pedina per la nuova avventura.

Adesso la parola passa a lei, al braccio armato e al cuore della Dream Volley Nardò: “Sono davvero felice e onorata di continuare a indossare i colori granata per il terzo anno. Ringrazio la società per le splendide parole e per una fiducia che cercherò di ripagare ogni giorno sul campo con il massimo della professionalità.

Lo scorso anno abbiamo fatto la storia e so quanto vale, per l’intera città, essere in b1.

Da capitano, sarò la prima a difendere questi colori e a impegnarmi al massimo in ogni allenamento e ogni partita.

Non vedo l’ora di sentire il calore del palazzetto e riabbracciare tutta la famiglia Dream!”