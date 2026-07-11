Narconon Volley Melendugno: è ufficiale l’iscrizione al nuovo campionato LVF A2 FINECO 2026/2027

La Narconon Volley Melendugno risponde “presente” e lo fa scrivendo una pagina memorabile della propria storia sportiva. È ufficiale e definitiva l’ammissione del club salentino al prossimo campionato nazionale LVF A2 FINECO per la stagione 2026/2027.

Il Consiglio di Amministrazione della Lega Pallavolo Serie A Femminile, riunitosi oggi, sabato 11 luglio, ha infatti preso atto dell’esito positivo dell’esame svolto dalla Commissione Ammissione ai Campionati, composta da stimati professionisti in ambito economico-finanziario e legale quali: il Rag. Roberto Gainelli, l’Avv. Alessandro Izar, l’Avv. Alessandro Conti, il dott. Antonino Costantino e il dott. Francesco Fallica, trasmettendo l’elenco dei club ammessi al Consiglio Federale della FIPAV per la pronuncia definitiva. L’iscrizione della Narconon Volley Melendugno è arrivata senza riserva alcuna, a dimostrazione della straordinaria solidità, della trasparenza e della perfetta salute gestionale del club biancorossonero.

Si apre così un nuovo, affascinante capitolo per Melendugno, attesa da un torneo che si preannuncia tra i più equilibrati e competitivi di sempre: un girone unico nazionale a 17 squadre, senza verdetti scontati, dove l’asticella del livello tecnico si è alzata sensibilmente in tutta la penisola.

Il via libera incondizionato della Federazione rappresenta un successo politico e amministrativo di portata eccezionale per la compagine societaria, subentrata la scorsa stagione con il chiaro mandato di ristrutturare, riorganizzare e rilanciare il brand Narconon Volley Melendugno, superando con il lavoro e la programmazione le complessità del passato.

A esprimere la profonda commozione e la soddisfazione di tutto l’ambiente è il Presidente della Narconon Volley Melendugno, Gaetano Prisco: “Oggi è una di quelle notizie che riempiono il cuore di orgoglio. Anche per il campionato 2026/2027 la Volley Melendugno è stata ufficialmente ammessa e, per la prima volta nella nostra storia, senza alcuna riserva. Ricordiamo che solo dodici mesi fa, a causa delle note difficoltà, l’ammissione arrivò con riserva; da quel momento preciso la nuova compagine societaria si è data obiettivi rigidi di ristrutturazione e risanamento. Questo traguardo rappresenta una grande vittoria per tutta la nostra società e testimonia il lavoro serio, la passione e i sacrifici fatti in questo anno da soci, dirigenti e direttore sportivo.” – Un’attenzione particolare il Presidente Prisco l’ha voluta riservare all’Amministratore Unico Domenico Macchione per l’impegno proferito, in quest’ultimo anno, nel rimettere su un binario solido la società. – “Questo risultato appartiene a tutti noi, perché ognuno ha dato il proprio prezioso contributo. Ma è doveroso rivolgere un applauso speciale al nostro Amministratore Unico, che con la sua straordinaria caparbietà, determinazione e amore per questi colori non ha mai smesso di credere in questo obiettivo, portandoci a raggiungere un risultato storico. Godiamoci questo momento con la consapevolezza che è solo un nuovo punto di partenza: le basi sono solide, presto alzeremo ancora l’asticella e insieme continueremo a scrivere pagine importanti della storia della Volley Melendugno”.

Sul fronte puramente sportivo, Melendugno si presenterà ai nastri di partenza con un roster profondamente rinnovato e guidato dal confermatissimo coach Simone Giunta. Il mercato estivo ha regalato una rosa futuribile e di carattere: 5 conferme e 8 nuovi innesti, un mix calibrato di esperienza, gioventù e freschezza atletica che lo staff tecnico, arricchito quest’anno da due nuovi collaboratori, plasmerà giorno dopo giorno con l’obiettivo di confermare la categoria e difendere con orgoglio i colori del Salento davanti al proprio pubblico.

La macchina organizzativa è già lanciata a pieno regime: il conto alla rovescia per il raduno è ufficialmente iniziato. Le Guerriere arriveranno a Melendugno il prossimo 16 agosto. Dal giorno successivo avranno inizio le visite mediche di rito, i test fisici e il primo allenamento collegiale che darà il via alla preparazione atletica.

Ecco l’elenco delle squadre della nuova LVF A2 FINECO:

Volley Melendugno (LE)

Akademia Sant’Anna (ME)

Altino Volley (CH)

Black Angels Perugia Volley (PG)

Clai Imola Volley (BO)

Dragons Volleyball Offanengo (CR) richiedente titolo da Volley Offanengo

Futura Volley Giovani (VA)

Leonessa Volley Altamura (BA)

Marsala Volley (TP)

Olio Pantaleo Volley Fasano (BR)

Pallavolo Pinerolo (TO)

Pallavolo Vallecamonica Sebino (BG)

Roma Volley Club (RM) richiedente titolo da Roma Volley

Trentino Volley (TN)

Volleyball Casalmaggiore (CR)

Volley Fratte (PD) (Ammessa con riserva relativa agli oneri bancari)

A completare l’elenco della Serie A2, confermata la partecipazione del Club Italia.

Il Salento si scalda, pronto a ruggire ancora una volta sui campi più prestigiosi d’Italia.