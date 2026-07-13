Torneo Scacchi di beneficenza al Lido Mancarella

SAN CATALDO DI LECCE – Mercoledì 15 luglio 2026 il Lido Mancarella di San Cataldo ospiterà un importante appuntamento che unisce la passione per gli scacchi alla solidarietà. Il Rione Santa Rosa APS Lecce – Circolo Scacchi F.S.I., in collaborazione con il Lions Club Lecce Rudiae, organizza un Torneo di Beneficenza aperto a tutti gli appassionati, con l’obiettivo di raccogliere fondi destinati all’acquisto di un defibrillatore.

L’evento, sponsorizzato da RNC MEDICAL SRL- Health Hub di Cavallino(Le), prenderà il via nel pomeriggio con le iscrizioni e il sorteggio dei turni, mentre il primo incontro è previsto alle ore 18.00. Il torneo si disputerà con formula Rapid, sei turni da 15 minuti senza incremento, nel rispetto dei regolamenti FIDE e FSI.

La quota di partecipazione è di 15 euro ed è aperta a giocatori di ogni livello. È richiesta la preiscrizione entro martedì 14 luglio 2026, inviando un messaggio SMS o WhatsApp al numero 347 9678765, indicando nome, cognome, data di nascita ed eventuale categoria di appartenenza. I giocatori non preiscritti potranno essere ammessi soltanto in caso di disponibilità di posti.

Oltre alla competizione, la manifestazione rappresenta un’occasione di incontro e condivisione. Il ricavato sarà interamente devoluto all’acquisto di un defibrillatore, un gesto concreto a favore della sicurezza e della salute della comunità. Il torneo rientra inoltre nel circuito delle manifestazioni US Acli organizzate dalla sezione Scacchi del Rione Santa Rosa APS Lecce per la stagione 2026.

Saranno premiati i primi tre classificati assoluti. Per tutta la durata dell’evento i dispositivi elettronici dovranno rimanere spenti nell’area di gioco, mentre il Lido Mancarella metterà a disposizione dei partecipanti un servizio bar e punto ristoro.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo rionesantarosa@gmail.com oppure contattare il numero 347 9678765 dell’associazione Rione Santa Rosa APS. Un appuntamento che dimostra come lo sport possa essere un prezioso strumento di solidarietà e partecipazione, trasformando una sfida sulla scacchiera in un aiuto concreto per il territorio.