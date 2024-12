A Ruffano torna l’InCanto di Natale

RUFFANO (Lecce) – Se c’è un luogo in Salento dove il Natale è di casa, questo è Ruffano. Da anni ormai il centro storico ruffanese assieme a quello della frazione, Torrepaduli, si connotano per la capacità di trasformarsi in un villaggio natalizio incantevole, suggestivo e, soprattutto, sempre originale. A prova di imitazione.

Anche quest’anno “InCanto di Natale” sarà in grado di sorprendere i visitatori di ogni età, che giungeranno da ogni angolo del Salento e da tutta Italia. L’attesa cresce di ora in ora anche sui social, dove Ruffano spicca ormai tra i nomi dei villaggi natalizi “da non perdere” nelle più cliccate classifiche Instagram, accanto a città dal blasone internazionale come Alberobello o Polignano a Mare.

Il calendario di eventi promosso dall’assessora a Cultura e Turismo Pamela Daniele, per l’amministrazione guidata dal sindaco Antonio Cavallo, ci accompagnerà per una intera mensilità, dal 7 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025.

Le attrazioni

A comporre il villaggio natalizio di Ruffano una serie di attrazioni che caratterizzeranno tutti gli eventi elencati nel programma che segue: il maestoso albero di Natale; le luccicanti luminarie; la giostra a cavalli; la casetta di Babbo Natale; gli elfi; il mercatino dell’artigianato; gli stand gastronomici;

Il programma

L’”InCanto di Natale” inizierà a splendere in piazza Carmelitani, nella frazione di Torrepaduli,sabato 7 dicembre, con Piovono Stelle. L’evento prevede l’accensione dell’albero di Natale del centro storico di Torrepaduli alle ore 18, con animazione a cura dell’associazione “Turre Mia” e di “Zucchero Filato”.

L’indomani, domenica 8 alle 18e30, è la volta dell’accensione dell’albero di Natale nel borgo antico di Ruffano. La festa continua alle 19, con le note del concerto MerryMelodies del Carla Petrachi Quintet a regalare un’atmosfera unica.

Giovedì 12 sarà la volta de “La Notte di Santa Lucia”. Una serata che vedrà protagonisti, in piazza Carmelitani a Torrepaduli, i più piccini. L’evento è infatti a cura dell’Asilo Nido e della Scuola Materna Stellinfanzia, con leassociazioni “TurreMia” e “Zucchero Filato”. Inizio alle ore 17e30.

Tra le grandi novità di quest’anno spicca,domenica 15 a partire dalle ore 17, La Notte degli Elfi. Un appuntamento imperdibile nel centro storico di Ruffano, a cura dell’associazione provinciale Volontari per l’Onco-Ematologia Pediatrica, che porterà sul palco, dalle ore 19, la musica di The Fivelandia- Cristina D’Avena Cartoon and more.

Sabato 21 un’altra novità “di gusto”: dalle ore 20, la serata Accasaccio, offerta dai locali del centro storico ruffanese.

Domenica 22 si apre con la musica della Street Band alle ore 18 nel centro storico e continua il concerto di Antonio Spadaccino, che si esibirà alle 19 in “Halleluja”.

Il giorno di Natale, mercoledì 25dalle ore 19, risuoneranno nel centro storico le note del The Christmas Soul Collective: voce di Giorgia Faraone; Luigi D’Urso a tromba e flicorno soprano; Roberto Esposito al pianoforte; Marco Puzzello a tromba e flicorno soprano Marco Puzzello; Stefano Scuro a chitarra e voce; Mario Esposito ed Antonio De Donno a batteria e percussioni.

Per Santo Stefano, giovedì 26, l’appuntamento è alle ore 18, sempre nel centro storico, con il Trio Malìa: voce di Lucia Golemi, pianoforte diAnnalucia Fracasso, sax di Alberto Cavallo. A seguire, dalle 18e30, lo spettacolo itinerante di cantastorie sui trampoli a cura di Ilaria Laterza. Ed alle 19e30 la musica della MCK BAND.

Sabato 28 imperdibile per gli amanti di Vasco Rossi con Vascolove. Serata offerta dai locali del centro storico, con inizio alle ore 20.

Domenica 29 si parte alle 18 con Gli Zampognari. Alle 19 spazio a Gli avvocati divorzisti.

Music Platform curerà poi l’evento VESPRI – frequenze e percorsi di lunedì 30, con le escursioni tra i sotterranei del borgo antico di Ruffano

Il nuovo anno si aprirà invece sulle note di Celentano: mercoledì 1 gennaio 2025 alle ore 18 il concerto Celentanrock, nel centro storico, seguito da Kawabonga, alle ore 20e30.

Si torna nel borgo antico domenica 5 con la tribute band degli OasisSupersonic, dalle ore 20. Una serata offerta dai locali del centro storico

Il calendario si chiude in grande anche quest’anno con uno degli appuntamenti più attesi: il volo della Befana di lunedì 6. L’evento sarà accompagnato dagli spettacoli di teatro di strada di Magic Circus e dalla diretta radiofonica Radio System. Star alle ore 17e30 nel centro storico.

Le dichiarazioni

L’assessora a Cultura e Turismo Pamela Daniele spiega: “Per un grande risultato, questi eventi richiedono grande impegno. Sono infatti tanti i volontari ed i collaboratori che, appena archiviato l’ultimo grande appuntamento, Il Parco delle Zucche dello scorso fine ottobre, si sono messi al lavoro al nostro fianco per realizzare gli allestimenti ed organizzare gli eventi che ci accompagneranno in questo mese. Non posso che ringraziarli tutti perché è grazie al loro entusiasmo che eventi come InCanto di Natale prendono forma e trovano grande riscontro di pubblico”.

Il sindaco Antonio Cavallo ha aggiunto: “Da alcuni anni Ruffano non è più una sorpresa ma una garanzia nell’organizzazione di grandi eventi. Il merito è anche di questa splendida comunità, che ha saputo cogliere l’importanza di essere unita, di adoperarsi in gruppo, ciascuno nel suo piccolo, per dare valore al proprio paese, rendendolo ancor più bello ed attraente per le migliaia di visitatori che ormai attendono impazienti la possibilità di trascorrere dei momenti speciali coi propri cari o coi propri amici nel nostro magico borgo antico”.