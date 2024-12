“La Cucina del Mercato del Giusto”: mani in pasta a Melpignano tra sorrisi e tradizione

MELPIGNANO (Lecce) – L’incanto del Natale prende forma a Melpignano, dove la magia della cucina incontra la gioia della condivisione. Domenica 8 dicembre, dalle 16 alle 18, il Palazzo Marchesale si trasformerà in un luogo di creatività e dolcezza con “La Cucina del Mercato del Giusto”, un laboratorio guidato da Mariagrazia Antifora, Lady Chef Puglia, per bambini dai 3 anni in su accompagnati da un adulto.

In un’atmosfera accogliente, i piccoli chef, insieme a mamme, papà o nonni, potranno scoprire il piacere di mettere le mani in pasta per creare dolci ispirati alle tradizioni natalizie. Non sarà solo un’esperienza culinaria, ma un viaggio emozionante nei valori della cultura gastronomica e del “fare insieme”. Il Palazzo Marchesale, gioiello storico con il suo giardino segreto e preziosi affreschi, farà da cornice a questo appuntamento unico.

Tra profumi e risate, ogni partecipante scoprirà come la cucina possa educare i più piccoli a un’alimentazione sana, colorata e rispettosa delle materie prime. Mariagrazia Antifora, personal chef che fa parte della Federazione Italiana Cuochi e con l’Associazione “A Casa” promuove nel suo Home Restaurant a Palese i prodotti del territorio e accoglie viaggiatori da tutto il mondo, organizza corsi di cucina rivolti ai bambini curiosi e lo fa come percorso a quattro mani: “Questi laboratori non servono per fare cose da grandi, ma a insegnare ai piccoli a conoscere il cibo e ad alimentarsi in modo corretto man mano che crescono”.

Una particolare attenzione verso la sana nutrizione porta Mariagrazia, ormai da anni, a rispettare il cibo con cotture senza stress per le materie prime, per non deteriorare le proprietà nutrizionali e organolettiche. È interessata alla nutraceutica, disciplina che indaga tutti i componenti degli alimenti con effetti positivi per la salute e la prevenzione delle malattie, con particolare attenzione verso l’olio extravergine d’oliva e le sue proprietà.

L’iniziativa del laboratorio di cucina si inserisce nel contesto del Mercato del Giusto, il piccolo mercato di bio agricoltura, che si svolge la domenica (il prossimo sarà il 15 dicembre), a Melpignano nella scenografica piazza San Giorgio con i portici a tutto sesto, eretti alla fine del ‘500, per accogliere mercanti da tutto il Regno.

Un luogo in cui tradizione e innovazione si incontrano per raccontare il valore del cibo sano e locale, attraverso talk e dibattiti su questioni urgenti, come il clima, la biodiversità, l’innovazione.

Un’ulteriore occasione quella de La Cucina del Mercato del Giusto, voluta dal Comune per valorizzare il cibo e i temi a esso connessi, dopo aver promosso progetti di valore come la Mensa Scolastica etica e a km 0 nella scuola primaria, attraverso una refezione scolastica basata su forniture di prodotti derivanti da agricoltura neo-contadina, organica e se possibile locale per educare i piccoli alla scelta.

E poi il Master Universitario di I livello “Gastronomie territoriali sostenibili e Food Policies” avviato nel 2023 e giunto alla seconda edizione, un’opportunità unica per chi desidera trasformare la propria passione per il cibo in uno strumento di innovazione sociale e sostenibilità.

Come sottolinea la sindaca Valentina Avantaggiato “Questi momenti sono un invito a riscoprire il cibo come simbolo di qualità, radici e sostenibilità, partendo proprio dai più piccoli.”

La partecipazione al laboratorio è gratuita, ma su prenotazione obbligatoria (per un massimo di 20 coppie bambino/adulto), telefonando entro il 6 dicembre al numero 327 7128024