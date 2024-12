Le previsioni meteo di domenica 8 dicembre

PUGLIA – Tempo instabile nel corso della giornata su tutta la regione con nuvolosità irregolare associata a piogge e acquazzoni sparsi, localmente anche a carattere di temporale. Variabilità asciutta in serata e nottata.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo stabile con cieli poco nuvolosi e nubi basse tra Liguria e Pianura Padana. Al pomeriggio peggiora al Nord-Ovest con piogge sparse e neve a quote medie sui rilievi. In serata e nella notte tempo in generale peggioramento con piogge e temporali sparsi e neve fino a quote collinari.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio nuvolosità in lieve aumento con qualche pioggia sulla Toscana. Tra la serata e la notte atteso intenso peggioramento con piogge sparse su tutte le regioni e temporali anche intensi sul versante tirrenico, neve in Appennino oltre i 1400-1700 metri.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino locali piogge tra Calabria e Sicilia, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio qualche pioggia in arrivo sulla Sardegna, invariato altrove. In serata e in nottata nuvolosità in generale aumento con piogge e temporali sulla Campania e sulle Isole Maggiori, neve fino ai 1200-1400 metri sui rilievi della Sardegna.

Temperature minime in calo al Centro-Nord e stabili o in lieve rialzo al Sud e sulle Isole, massime in generale diminuzione salvo un lieve rialzo al Centro.

