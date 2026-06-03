3BMETEO.COM: “Forte e prolungata ondata di caldo, dopo Francia e Spagna il picco arriverà anche sull’Italia”

Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com: “Ovest Europa sotto la canicola africana con picchi eccezionali anche di oltre 42°C in Francia, non escluse punte di 40°C in Inghilterra. Gran caldo anche sull’Italia che tuttavia sperimenterà la fase clou entro il weekend”

INTENSA E PROLUNGATA ONDATA DI CALORE AFRICANA SU OVEST EUROPA, A RISCHIO NUOVI RECORD – “Dopo quella di maggio, una nuova e ancora più intensa ondata di calore sta attanagliando ormai già da qualche giorno l’Europa occidentale e il peggio deve ancora arrivare” – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega – “In particolare Spagna e Francia sperimenteranno una ulteriore recrudescenza della canicola in settimana, con rischio picchi record anche di oltre 42-43°C sul comparto francese (fino a 40°C a Parigi), oltre 44-45°C sulla Spagna. Gran caldo anche verso il Regno Unito, con punte di 38-40°C possibili in Inghilterra, non esclusi persino a Londra. Stiamo parlando di temperature sopra la media anche di 14-16°C!”. Entro il weekend il grande caldo dovrebbe estendersi con più decisione anche sull’Europa centrale, smorzandosi invece almeno in parte a ovest.

GRAN CALDO ANCHE SULL’ITALIA MA IL PEGGIO DEVE ANCORA ARRIVARE – “La bolla calda ingloba anche l’Italia, specie centro-settentrionale, dove già si registrano temperature sopra media di 4/6°C fino a 8/10°C sulle Alpi; valori per ora in norma o poco sopra invece al Sud” – sottolinea Ferrara di 3bmeteo.com – “tuttavia siamo ancora ai margini della ondata principale. L’apice è infatti atteso entro il prossimo weekend, quando anche noi verremo coinvolti in modo più deciso con caldo intenso praticamente su tutto lo Stivale. Previsti picchi di 36-38°C nelle zone interne, ma non escluse punte locali prossime ai 40°C su Pianura Padana e aree interne del Centro. Il caldo sarà oltremodo afoso, specie nelle aree costiere e in Valpadana, con elevata sensazione di disagio fisico specie durante le ore serali. Farà caldo anche di notte, con minime che potranno non scendere sotto i 22-24°C specie nelle grandi città: si tratterà a tutti gli effetti delle cosiddette ‘notti tropicali’, ossia quelle notti in cui la temperatura minima non scende sotto i 20°C”

ATTENZIONE AGLI IMPROVVISI TEMPORALI DI CALORE – “Non solo grande caldo ma ci attendiamo anche improvvisi temporali di calore, che potranno formarsi in primis su Alpi, Prealpi, lungo l’Appennino e sulla Sicilia interna nelle ore pomeridiane, ma sconfineranno di tanto in tanto entro sera anche su Pianura Padana e lungo il versante tirrenico (specie tra bassa Toscana, Lazio e Campania). Data la presenza di aria molto calda e umida, i fenomeni, per quanto assai localizzati, potranno risultare intensi con rischio per grandine e improvvisi colpi di vento” – concludono da 3bmeteo.com