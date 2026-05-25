A Lecce si parla di parità di genere con la sindaca di Genova Salis. Il 29 e il 30 maggio due eventi promossi dalla Consigliera di parità della Provincia Pappadà

LECCE – Uno spazio di confronto reale tra istituzioni, mondo del lavoro e comunità, per parlare di opportunità, diritti e futuro. A proporlo la consigliera di parità della Provincia di Lecce Antonella Pappadà, con un doppio appuntamento il 29 e il 30 maggio, a Lecce. Ospite d’eccezione dei due eventi la sindaca di Genova Silvia Salis.

Ad entrambi gli incontri si accede per invito.

Si parte VENERDÌ 29 MAGGIO ALLE ORE 18, NELL’AUDITORIUM DEL MUSEO CASTROMEDIANO, con l’incontro dedicato al tema della parità di genere e dell’impresa, dell’innovazione e della formazione e dell’impatto sullo sviluppo economico e sociale. Al centro del confronto gli effetti che le trasformazioni tecnologiche, organizzative e culturali stanno producendo nel mondo del lavoro, nelle imprese e nei sistemi decisionali, con particolare attenzione al ruolo delle donne nei processi di leadership.

Dialogheranno con Antonella Pappadà, consigliera di parità provinciale, Silvia Salis, sindaca di Genova e Antonio Decaro, presidente della Regione Puglia, in un dibattito moderato dalla giornalista Rita Lofano, direttrice di AGI, Agenzia Giornalistica Italia.

Interverranno, inoltre, la rettrice dell’Università del Salento Maria Antonietta Aiello, il presidente di Confindustria Puglia Nicola Delle Donne e il presidente Confindustria Lecce Valentino Nicolì, in una prospettiva orientata all’elaborazione di proposte operative capaci di favorire una maggiore integrazione della leadership femminile nei processi decisionali e dei modelli organizzativi.

In apertura, porterà il suo saluto istituzionale, tra gli altri, il presidente della Provincia di Lecce Fabio Tarantino.

“Questa iniziativa nasce dalla consapevolezza che la parità di genere non rappresenti soltanto una questione sociale, ma una priorità economica e strategica per la competitività dei territori e delle imprese. L’obiettivo sarà quello di avviare un percorso di confronto concreto tra istituzioni, università e imprese per elaborare proposte operative capaci di promuovere modelli di sviluppo più inclusivi, trasparenti e sostenibili, sia sul piano sociale sia su quello economico”, evidenzia la consigliera di parità Antonella Pappadà.

“Ho ritenuto importante la presenza di Silvia Salis, sindaca di Genova ed ex campionessa olimpica, perché il tema delle pari opportunità rappresenta uno dei pilastri centrali della sua attività politica e dirigenziale. Prima dell’impegno politico, come vicepresidente vicaria del Coni, Silvia Salis ha declinato la battaglia per le pari opportunità all’interno delle federazioni sportive; ha difeso l’applicazione delle ‘quote rosa’ nei consigli direttivi sportivi per scardinare ambienti storicamente maschili ed ha promosso tutele concrete per la maternità delle atlete professioniste e per la parità salariale nelle competizioni sportive, come l’adeguamento dei premi per le donne nella storica Regata delle Antiche Repubbliche Marinare. Da sindaca si è subito distinta nell’impegno per le pari opportunità esteso anche all’inclusione sociale e ai diritti civili”, conclude la consigliera Pappadà.

La parità di genere sarà al centro anche del secondo appuntamento con Silvia Salis, in programma SABATO 30 MAGGIO, ALLE ORE 10, NELLA SALA CONSILIARE DI PALAZZO DEI CELESTINI, A LECCE, dove protagonisti saranno giovani studenti e studentesse.

L’incontro, infatti, sarà occasione per presentare i risultati del Progetto di orientamento integrato “Parità di genere nel lavoro: donne, lavoro e inclusione”, promosso dalla consigliera di parità della Provincia di Lecce e finanziato dalla Regione Puglia, Assessorato all’Istruzione.

Dopo i saluti del presidente della Provincia Fabio Tarantino, della sindaca di Lecce Adriana Poli Bortone, del prefetto Natalino Domenico Manno e del presidente della Commissione Cultura del Senato Roberto Marti, interverranno Antonella Pappadà, consigliera di parità, Patrizia Colella, dirigente dell’Ites Olivetti di Lecce, Anna Rita Corrado, dirigente del Liceo scientifico Da Vinci di Maglie, Roberta Manco, dirigente dell’IISS Meucci di Casarano e l’assessore regionale Sebastiano Leo. Modera Cecilia Leo, giornalista di TV2000.

“Parità di genere nel lavoro: donne, lavoro e inclusione” è un percorso formativo triennale, avviato due anni fa, in via sperimentale, in 4 Istituti scolastici superiori del Salento: Ites Olivetti di Lecce, Liceo Da Vinci di Maglie, IISS Meucci di Casarano, IISS Giannelli di Parabita.

Dopo la prima annualità “Oltre gli stereotipi”, si è appena concluso il secondo modulo “Il Mercato del lavoro”, rivolto a studenti e studentesse del quarto anno. L’ultimo modulo formativo “Il lavoro tra diritti e doveri: soggetti di diritti e di doveri” sarà sviluppato nelle classi quinte il prossimo anno scolastico.

Tra i punti di forza del Progetto triennale della Consigliera di parità, premiato alla “Call for best practice #nogendergap” – edizione 2025 della Regione Puglia, vi è la continuità, (il progetto “accompagna”, in tre anni, le studentesse e gli studente delle stesse classi) insieme al metodo dell’ascolto attivo dei ragazzi e delle ragazze e al racconto di esperienze dirette da parte di testimonial d’eccezione.

Tra gli obiettivi principali: imparare a riconoscere stereotipi e pregiudizi, diffondere l’educazione e la formazione alla parità di genere nel lavoro, favorire la conoscenza e la possibilità sia per le donne che per gli uomini di accedere ad un lavoro dignitoso e, ancora, promuovere una cultura di parità di genere per sradicare le iniquità anche nei confronti delle persone con disabilità.

Silvia Salis è sindaca di Genova dal maggio 2025. Nata a Genova nel settembre del 1985, è laureata in Scienze Politiche ed è stata campionessa nazionale di lancio del martello, disciplina che l’ha portata a disputare le Olimpiadi di Pechino 2008 e Londra 2012 con le Fiamme Azzurre, alla vittoria di 22 titoli italiani e alla conquista di due medaglie ai Giochi del Mediterraneo. Dopo il ritiro, ha intrapreso la carriera dirigenziale nel Coni, diventando nel 2021 vicepresidente vicaria, prima donna a ricoprire questo ruolo.