Ad Astràgali Teatro torna protagonista Cabaret Politik

LECCE – La Sala Astràgali di Lecce torna a ospitare, giovedì 28 maggio 2026, alle ore 21, “Cabaret Politik”, l’inedito “non-format” ideato da Davide Morgagni, scrittore, attore, regista e drammaturgo. La serata viene proposta in collaborazione con la compagnia teatrale Astràgali Teatro, nell’ambito della rassegna Teatri a Sud.

Come già accaduto nelle scorse occasioni, diversi artisti, tra attori, musicisti e personaggi del mondo culturale si alternano sul palco, mettendo in scena dei veri e propri “comizi” che affrontano un argomento in particolare. Questa volta si tratta di “Serata Artaud”, declinato in “Xì yóu jì” di Andrea Cariglia, regista, “L’ultimo Artaud” di Renato Grilli, attore, “Il corpo ammalato” di Luciano Pagano, poeta ed editore, “Io sono Gesù Cristo” di Davide Morgagni ed Elisa Morciano, attrice e cantante, “Il pesa-nervi (frammenti di un diario infernale)” di Simone Franco, attore, “Al paese dei Tarahumara” di Fabio Tolledi, regista e direttore artistico di Astràgali Teatro. Sono in programma anche le sessioni musicali a cura di Mauro Tre, pianista, Pierluigi Greco, batterista, Matteo Maria Maglio, contrabbassista. Presenta la serata Davide Morgagni.

Cabaret Politik con parole e musica, utilizza le arti performative come strumento di riflessione su temi attuali e sociali importanti. Gli artisti, con il proprio talento ed estro creativo, si rivolgono al pubblico in maniera ironica e irriverente, coinvolgendo in un momento che va oltre la semplice perfomance.

Davide Morgagni, laureato in filosofia, è autore, regista, scrittore e attore di numerose pieces teatrali. Ha pubblicato “I pornomadi2 (2014) e “Strade negre” (2017), entrambi con Musicaos Editore, “La nebbia del secolo” (20199, “Finché c’è rabbia”, (2023).

La rassegna Teatri a Sud è ideata e proposta da Astràgali Teatro, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia. Ingresso € 5. Consigliata la prenotazione.