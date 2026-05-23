Nuova sede di Federaziende a Salice Salentino

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Salice Salentino amplia la propria rete di servizi al territorio con l’apertura della nuova sede di Federaziende, nata con l’obiettivo di offrire assistenza qualificata e supporto concreto a cittadini, pensionati, lavoratori autonomi e imprese. La nuova struttura rappresenta un presidio operativo dedicato all’erogazione di numerosi servizi amministrativi, fiscali, previdenziali e consulenziali, con particolare attenzione alle esigenze delle famiglie e del tessuto produttivo locale. Presso la sede di Federaziende sarà possibile usufruire di:

* servizi di CAF e patronato;

* assistenza fiscale e compilazione modello 730;

* pratiche ISEE e Reddito;

* supporto previdenziale e pensionistico;

* consulenza per invalidità civile e prestazioni assistenziali;

* pratiche INPS e Agenzia delle Entrate;

* apertura e gestione Partita IVA;

* consulenza amministrativa e tributaria per imprese e professionisti;

* supporto per bandi, agevolazioni e finanziamenti;

* servizi per il lavoro e contrattualistica;

* assistenza alle aziende in materia di sicurezza, formazione e gestione del personale.

In diciotto tra imprenditori e cittadini hanno sottoscritto l’atto costitutivo e lo statuto di Federaziende sede zonale di Salice Salentino. Sono stati eletti all’unanimità il Presidente nella persona di Rizzo Cosimo , il Segretario Generale e il Vicepresidente nelle persone rispettivamente di Manno Gianpiero e Garganese Francesco. Faranno parte del primo Consiglio Generale anche i signori: Andrioli Alberto, Lupo Michele, Cairo Antonio, Mangiulli Francesco, D’Amato Vincenzo, Vantaggiato Salvatore, Palazzo Giuseppe, Spagnolo Massimiliano, Errico Fernando, Rosato Vincenzo, Scozzi Oronzo, Tarantini Giuseppe, Luca Fernando, Cagnazzo Italo e Perrone Marco.

L’apertura della nuova sede conferma l’impegno di Federaziende nel rafforzare la presenza sul territorio e nel garantire servizi accessibili, efficienti e vicini alle reali necessità della comunità.

“La volontà – dichiarano i responsabili della sede – è quella di creare un punto di ascolto e assistenza capace di accompagnare cittadini e imprese nelle pratiche quotidiane, offrendo professionalità, competenza e risposte tempestive”.

La sede di Federaziende a Salice Salentino sarà operativa nei prossimi giorni e riceverà il pubblico previo appuntamento e negli orari dedicati. Per informazioni e prenotazioni sarà possibile contattare direttamente gli uffici della sede.