L’almanacco di oggi 23 maggio

Il Santo del giorno: San Desiderio. Proverbio del giorno di Mesciu Ronzu: Lu tirchiu è comu lu puercu: è buenu sulu dopu muertu. Significato: L’avaro è come il maiale; è buono solamente dopo la sua morte.

– Sono nati in questo giorno

1729 Giuseppe Parini

1933 Joan Collins

1951 Anatoly Karpov

1972 Rubens Barrichello

– Proverbio

Denari di gioco, oggi te li dò domani te li tolgo

– Accadde oggi

1498 a Firenze viene giustiziato Girolamo Savonarola. Il “dittatore” di Firenze è riconosciuto colpevole di eresia

1949 dalla unificazione dei territori tedeschi occupati da americani, francesi e inglesi, nasce la Repubblica Federale Tedesca

1992 a Capaci, nei pressi di Palermo viene ucciso il giudice anti-mafia Giovanni Falcone. Nell’attentato perdono la vita anche 3 agenti della scorta, e la moglie Francesca Morvillo

– Scoperte

1898 Robert Bosch realizza l’accensione a magnete