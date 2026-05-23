L’almanacco di oggi 23 maggio

Il Santo del giorno: San Desiderio. Proverbio del giorno di Mesciu Ronzu: Lu tirchiu è comu lu puercu: è buenu sulu dopu muertu. Significato: L’avaro è come il maiale; è buono solamente dopo la sua morte.
– Sono nati in questo giorno
1729 Giuseppe Parini
1933 Joan Collins
1951 Anatoly Karpov
1972 Rubens Barrichello
– Proverbio
Denari di gioco, oggi te li dò domani te li tolgo
– Accadde oggi
1498 a Firenze viene giustiziato Girolamo Savonarola. Il “dittatore” di Firenze è riconosciuto colpevole di eresia
1949 dalla unificazione dei territori tedeschi occupati da americani, francesi e inglesi, nasce la Repubblica Federale Tedesca
1992 a Capaci, nei pressi di Palermo viene ucciso il giudice anti-mafia Giovanni Falcone. Nell’attentato perdono la vita anche 3 agenti della scorta, e la moglie Francesca Morvillo
– Scoperte
1898 Robert Bosch realizza l’accensione a magnete