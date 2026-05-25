Da giovedì 28 maggio Federico Mello, Daniele Mencarelli, Silvia Semenzin, Omar Di Monopoli, Massimo Gaggi, Tamara Jadrejcic, Caterina Sabato e Piero Dorfles per Nel Frattempo – Conversazioni sul futuro

LECCE – Federico Mello, Daniele Mencarelli, Silvia Semenzin, Omar Di Monopoli, Massimo Gaggi, Tamara Jadrejcic, Caterina Sabato, Piero Dorfles sono le persone ospiti dei prossimi appuntamenti, previsti a Lecce dal 28 maggio al 18 giugno, di Nel frattempo. Partito a febbraio, il festival diffuso ideato, organizzato e promosso dall’associazione Diffondiamo idee di valore, con la direzione di Gabriella Morelli, con il sostegno del Consiglio regionale della Puglia – Teca del Mediterraneo e in sinergia con CoolClub e altri partner pubblici e privati, anticipa la tredicesima edizione di Conversazioni sul futuro (14/18 ottobre – Lecce). Durante l’estate la manifestazione accoglierà anche le rassegne L’assedio. Sarajevo prima, durante e dopo (dal 25 al 28 giugno) e Votarti m’affatica (10/12 luglio), altre presentazione e incontri. Info e programma su conversazionisulfuturo.it.

L’Elogio della bocciatura di Federico Mello

La bocciatura come caduta, ma anche come occasione per fermarsi, fare i conti con sé stessi e ripartire in modo diverso. Giovedì 28 maggio (ore 19:00 | ingresso libero) alle Officine Cantelmo di Lecce, per Nel Frattempo – Conversazioni sul futuro, il giornalista e scrittore Federico Mello presenta “Elogio della bocciatura. Perché la tua più grande caduta può diventare la tua più grande opportunità” (Edizioni Bit). Nel libro l’autore parte dalla propria esperienza personale per raccontare, senza retorica né moralismi, cosa accade quando un “non ammesso” sembra chiudere tutto. Attraverso voci di studenti, insegnanti, dirigenti scolastici e psicologi, “Elogio della bocciatura” invita a guardare il fallimento non come una sentenza, ma come un passaggio possibile di crescita, scoperta e cambiamento.

Daniele Mencarelli e i Quattro presunti familiari

Un ritrovamento nei boschi apre un’indagine tra dolore, memoria e zone oscure del presente. Venerdì 29 maggio (ore 19:00 | ingresso libero) alla Biblioteca OgniBene di Lecce, per Nel frattempo – Conversazioni sul futuro, in collaborazione con Libreria Liberrima, Daniele Mencarelli propone Quattro presunti familiari (Sellerio), in dialogo con Simona Cleopazzo. Al centro del romanzo ci sono i resti di un corpo ritrovato dopo anni e quattro persone chiamate a confrontarsi con un possibile legame di sangue. Attorno a questo enigma, Mencarelli costruisce una storia intensa e inquieta, ambientata in una Latina segnata da violenza, gerarchie e fantasmi mai del tutto scomparsi. Un noir morale che attraversa colpa, disperazione e desiderio di riscatto.

Silvia Semenzin e la musica di Brancaleone Project

Un saggio che attraversa il lato oscuro della rete, tra stereotipi, violenza di genere e algoritmi che replicano le disuguaglianze del mondo reale. Sabato 30 giugno alle 19:00 (ingresso libero) da Tagliatelle – Stazione Ninfeo, per Nel frattempo – Conversazioni sul futuro, in collaborazione con Officine Culturali Ergot, Silvia Semenzin, intervistata da Loredana De Vitis racconterà perché Internet non è un posto per femmine (Einaudi). Con uno sguardo che intreccia dati, storia, cultura pop e teoria femminista, il libro analizza revenge porn, deepfake sessuali, modelli estetici tossici e derive antifemministe online, mostrando come il patriarcato continui a reinventarsi anche nello spazio digitale. Un invito a sviluppare strumenti critici e nuove consapevolezze per immaginare una tecnologia più libera, sicura e giusta. A seguire (ore 21:00 | ingresso 8 euro), la terza edizione della rassegna di teatro e musica Storie a cura di Ura Teatro prende il via con Brancaleone Project: la musica di Giuseppe Spedicato (basso tuba), Rocco Nigro (fisarmonica), Giorgio Distante (tromba) sarà affiancata dal live painting di Egidio Marullo.

Il santo degli assetati di Omar di Monopoli

Un Salento arido e feroce, sospeso tra noir, western mediterraneo e commedia sociale, in cui l’acqua diventa simbolo di desiderio, mancanza, potere e redenzione. Giovedì 4 giugno (ore 19:00 | ingresso libero) alle Officine Cantelmo di Lecce, per Nel Frattempo – Conversazioni sul futuro, in collaborazione con Libreria Palmieri, lo scrittore Omar Di Monopoli, in dialogo con Dario Goffredo, presenta Il santo degli assetati (NNE). Nel suo nuovo romanzo, l’autore pugliese torna a raccontare un Sud ruvido, visionario e profondamente umano, abitato da personaggi estremi, faide di paese, leggende, sete antiche e desideri di fuga. Una storia che intreccia violenza e tenerezza, grottesco e malinconia, trasformando la ricerca dell’acqua in una più ampia domanda di amore, bellezza e verità.

L’America raccontata da Massimo Gaggi e Tamara Jadrejcic

Un viaggio dentro l’America di oggi, tra contraddizioni, rabbia sociale, fratture politiche, diseguaglianze e paure collettive. Venerdì 5 giugno (ore 19:30 | ingresso libero) nel Museo della Stampa del Convitto Palmieri di Lecce, in collaborazione con il Polo Biblio-Museale e la Biblioteca Bernardini, per Nel Frattempo – Conversazioni sul futuro, il giornalista Massimo Gaggi e la giornalista Tamara Jadrejcic presentano “America dentro. Storie, volti, conflitti di un Paese in bilico” (Laterza). Dall’Alaska all’Alabama, dal South Dakota all’Appalachia, il libro attraversa territori, comunità e ferite degli Stati Uniti contemporanei, raccontando un Paese che in vent’anni ha cambiato volto. Arrivati nel 2004 in un’America ancora ottimista e fiduciosa, Gaggi e Jadrejcic ne hanno seguito da vicino la trasformazione: la crisi finanziaria, la Grande recessione, la perdita di fiducia nelle istituzioni, l’ascesa del populismo, il ritorno dei suprematismi, le tensioni razziali, l’impatto delle diseguaglianze e il peso crescente dei nuovi poteri tecnologici.

Caterina Sabato e Cult Thriller

Il thriller come genere popolare e, insieme, come lente capace di leggere la società, anticiparne le inquietudini, amplificarne le paure e trasformare la cronaca in immaginario. Martedì 9 giugno (ore 19:00 | ingresso libero) le Officine Culturali Ergot di Lecce, per Nel Frattempo – Conversazioni sul futuro, ospitano la giornalista Caterina Sabato con Cult Thriller (Edizioni LaSerra). Il saggio propone una mappa ragionata dei film che hanno segnato la storia del thriller, non limitandosi alla suspense o al colpo di scena, ma indagando la capacità del genere di intercettare crepe, ossessioni e zone d’ombra del proprio tempo. Da Hitchcock a Fritz Lang, da “Psyco” a “Il silenzio degli innocenti”, il volume attraversa opere che hanno ridefinito linguaggi, contaminato altri generi e lasciato un segno profondo nell’immaginario collettivo.

Tra letteratura e navigazione con Piero Dorfles

Il mare come luogo dell’avventura, della sfida, dell’ignoto, ma anche come grande serbatoio di immagini, metafore e racconti capaci di attraversare la letteratura e la lingua quotidiana. Giovedì 18 giugno (ore 19:00 | ingresso libero) alla Biblioteca OgniBene di Lecce, per Nel Frattempo – Conversazioni sul futuro, il giornalista e critico letterario Piero Dorfles, sollecitato dalle domande di Maila Cavaliere, racconterà Le parole del mare. Letteratura e navigazione (Sellerio). L’autore compie una vera navigazione tra pagine, autori e immaginari marini, mostrando come il mare abbia generato alcune tra le più potenti forme narrative della letteratura: la bonaccia e la tempesta, il comandante e l’ammutinamento, il porto e la partenza, il grande pesce e l’abisso, la terraferma come approdo ma anche come luogo instabile dopo l’esperienza della navigazione.