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No Borders Cup 2026: The Rockets conquistano Gallipoli e aprono la stagione del beach rugby italiano

Grande spettacolo al Lido Mar y Sol per il primo weekend del Trofeo Italiano Beach Rugby 2026 tra rugby giovanile, vento di tramontana e la conferma dei campioni d'Italia in carica

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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