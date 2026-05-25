L’almanacco di oggi 25 maggio

Il Santo del giorno: S. Maria M. dè Pazzi. Proverbio del giorno di Mesciu Ronzu: Lu sule ci te ite, te scarfa. Significato: Il Sole se ti vede, ti riscalda.
– Sono nati in questo giorno
1926 Miles Davis
1940 Peppino Gagliardi
1947 Flavio Bucci
1948 Klause Meine
– Proverbio
La bella e buona maniera fa cambiar l’inverno in primavera
– Accadde oggi
1810 l’Argentina inizia la rivolta contro la Spagna
1961 “Abbiamo deciso di andare sulla Luna”. Con queste parole il presidente americano Kennedy annuncia l’intenzione di far sbarcare l’uomo sull’unico pianeta della Terra, entro la fine del decennio
1989 ”Unione Sovietica elegge Michail Gorbaciov presidente
1992 Oscar Luigi Scalfaro viene eletto presidente della Repubblica Italiana
– Scoperte
1902 Frederick Lanchester inventa i freni a disco