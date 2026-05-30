Decaro, ‘Fitto mi ha rassicurato sui fondi di coesione’

“Il vice presidente della Commissione europea, Raffaele Fitto, mi ha assicurato che l’interlocuzione (sulla politica di coesione, ndr) è fra le Regioni e l’Europa, i governi non potranno quindi usare quelle risorse senza il consenso delle Regioni”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, a margine del festival ‘Women and the city’ in corso a Bari. Decaro ha risposto così a chi gli chiedeva di commentare le recenti polemiche sorte fra le Regioni e il vice presidente relativamente ai fondi di coesione.

“Non è una polemica con Raffaele Fitto – ha precisato Decaro – ma una polemica potenziale con i governi nazionali, perché non vorremmo che le risorse messe a disposizione delle Regioni possano essere utilizzate dai governi degli Stati membri per fare politiche di carattere nazionale. E’ già accaduto con i fondi per l’housing sociale, abbiamo fatto una rimodulazione e poi vengono usati dal governo per fare il Piano casa”.