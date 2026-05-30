Dove si pedala in Puglia? Gli appuntamenti ciclistici del ponte tra il 30 maggio e il 2 giugno

PUGLIA – Oltre all’evento di rilevante importanza di ciclismo paralimpico il 31 maggio a Bari con il Campionato Italiano FISDIR – FCI Faum Cup per ragazzi con disabilità di tipo intellettiva-relazionale organizzato dalla Scuola di Ciclismo Franco Ballerini Bari, il ciclismo pugliese propone diversi appuntamenti di tutte le specialità che accenderanno la passione delle due ruote in tutta la regione.

Caccia alla conquista del miglior tempo per gli esordienti e gli allievi: sabato 30 maggio il Trofeo Marco Pantani in programma a Bitonto è organizzata dalla Polisportiva “Amici di Marco”. Il ritrovo è fissato a partire dalle ore 14:00 nella zona artigianale della città, con lo start e il traguardo posizionati su viale delle Nazioni all’altezza del panificio Carelli. Con partenze scaglionate al ritmo di un atleta al minuto, il tracciato si sviluppa dividendo a metà la carreggiata di viale delle Nazioni e le strade limitrofe. Un circuito tecnico di 6,3 chilometri in totale sicurezza grazie a Polizia Locale, Stradale e volontari per una manifestazione che unisce sport, territorio e valori.

Passerella per la mountain bike giovanile: il Trofeo Grotte & Fun del 30 maggio per giovanissimi under 13 è organizzato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Sei Sport nell’ambito del circuito giovanile Chicchiribike. Il ritrovo è fissato alle 14:30 a Castellana Grotte in via Serritella, con partenza programmata alle 16:00. L’aspetto tecnico prevede due circuiti pianeggianti: uno di 450 metri privo di ostacoli per le categorie G1, G2, G3, MPG, PG e ID, e un secondo anello di circa 1000 metri per le categorie G4, G5 e G6, caratterizzato da una rampa di salto alta 40 centimetri che i giovani atleti potranno comunque decidere di evitare usufruendo di una easy line.

Una parata di giovani promesse del pedale alla seconda edizione del Trofeo Leo Constructions in programma domenica 31 maggio a Lecce, accorpando in un’unica grande giornata il Meeting Regionale Puglia Giovanissimi e il Campionato Regionale FCI Puglia su strada per esordienti e allievi. Il ritrovo e la logistica generale sono fissati in Via Finlandia nella Zona Industriale di Lecce, con il via della kermesse mattutina per i più piccoli dai G1 ai G6 programmato alle 9:00. Nel pomeriggio la manifestazione entra nel vivo sul piano prettamente agonistico con la partenza promiscua degli esordienti primo-secondo anno alle 15:00 e degli allievi alle 16:30, i quali si daranno battaglia per la conquista del titolo regionale su un circuito tecnico e selettivo della lunghezza complessiva di 5,8 chilometri da ripetere più volte a seconda delle categorie.

Domenica 31 maggio Castellana Grotte ospita “Family Bici Experience”, un’iniziativa gratuita in largo Porta Grande per promuovere l’uso sicuro ed ecologico delle due ruote con il coinvolgimento del sodalizio ciclistico Sei Sport. La mattina (9:30-12:30) sarà dedicata a laboratori di educazione stradale, manutenzione, alimentazione e percorsi di agilità per grandi e piccini. Nel pomeriggio (16:00-18:30) si terrà una ciclopasseggiata collettiva lungo le piste ciclabili cittadine per valorizzare i collegamenti strategici locali. L’evento è aperto a tutti previa registrazione obbligatoria sul sito www.seisport.it/attività.

A Grottaglie lo spettacolo delle ruote grasse in una cornice d’eccezione all’interno di una cava di conci di tufo dismessa, tra alberi di Pino d’Aleppo e grandi ulivi secolari alternati alla tipica macchia mediterranea. Questo è il Trofeo Parco delle Cave di Fantiano XCO Race del 2 giugno, gara crosscountry a cura del sodalizio Grottaglie Bike e valevole per il Challenge XCO Puglia. Il ritrovo è allestito alle 7:30 a Grottaglie presso il Parco delle Cave di Fantiano, con la prima partenza ufficiale programmata alle 9:30 per le categorie juniores, under 23, élite e amatori su un circuito di 5,2 chilometri con 100 metri di dislivello a giro; la seconda alle 11:15 per esordienti e allievi con anello ridotto a 4,3 chilometri con 70 metri di dislivello.

Dagli scorci del lungomare barese all’entroterra: la Randonnée Bari del 2 giugno è promossa dal Mountain Bike Club Bari con ritrovo alle 6:00 in corso Trieste al parcheggio Pane e Pomodoro. Dal mare di Bari fino alla Valle d’Itria, passando tra borghi, muretti a secco e strade tutte da pedalare, sarà una giornata di pura passione cicloturistica sviluppata su due varianti d’itinerario. Il percorso lungo da 200 chilometri transita per Mola di Bari, Conversano, Polignano, Monopoli, Fasano, Ostuni, Cisternino, Locorotondo, Castellana, Noicattaro e Rutigliano, mentre il percorso corto da 100 chilometri è circoscritto tra Mola di Bari, Conversano, Rutigliano e Noicattaro.