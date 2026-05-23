Il Louvre a Lecce: all’Università del Salento due seminari dedicati all’Egitto romano

LlIl Musée du Louvre arriva a Lecce per un doppio appuntamento scientifico dedicato all’Egitto romano. Lunedì 25 maggio, a partire dalle ore 16, il Museo Papirologico Mario Capasso dell’Università del Salento ospiterà due ricercatori del celebre museo parigino, il professor Vincent Rondot e la studiosa Caroline Thomas, protagonisti di un doppio seminario dedicato alla cultura e all’arte dell’Egitto in epoca romana.

L’iniziativa, promossa dal Dipartimento di Studi Umanistici, rappresenta un nuovo tassello della consolidata collaborazione scientifica tra UniSalento e il Louvre, sviluppata negli anni attraverso missioni archeologiche, seminari internazionali e attività di ricerca condivise.

Nel corso del primo intervento, Vincent Rondot presenterà “Fayum and its temples”, un approfondimento sulla regione del Fayum come luogo privilegiato per comprendere i processi di ellenizzazione dell’Egitto durante il dominio romano. Caroline Thomas illustrerà invece i più recenti risultati di ricerca sulla produzione e sulla materialità dei celebri ritratti di mummie e dei pannelli raffiguranti divinità, opere che fondono tradizione egizia e linguaggio ellenistico-romano in una sintesi artistica unica nel panorama del mondo antico.

Al centro della collaborazione tra l’ateneo salentino e il museo francese vi è il Soknopaiou Nesos Project, la missione archeologica internazionale diretta dalla professoressa Paola Davoli nel sito di Dimeh es-Seba, nel deserto del Fayum. Il progetto, attivo da oltre trent’anni, ha contribuito a dare rilevanza internazionale all’Università del Salento nel campo degli studi egittologici, favorendo collaborazioni con alcune delle più prestigiose istituzioni museali e accademiche mondiali.

«Questo seminario – ha dichiarato Paola Davoli, ordinaria di Egittologia e direttrice della missione archeologica – rappresenta la testimonianza concreta di un rapporto scientifico costruito nel tempo attraverso il lavoro sul campo e il confronto tra competenze diverse. Il Fayum non è soltanto un tema di ricerca, ma un territorio nel quale il nostro ateneo opera da oltre trent’anni in stretta collaborazione con le istituzioni locali».

L’ingresso ai seminari sarà libero e gli interventi si svolgeranno in lingua inglese.