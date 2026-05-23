Tragedia a Lecce: uomo si lancia dal quinto piano

LECCE – Dramma poco fa in Via Taranto a Lecce, dove un uomo di 68 si sarebbe lanciato nel vuoto dal quinto piano di un palazzo al civico 223 dove viveva.

Al momento della tragedia era in casa con la moglie, che ha assistito impotente al gesto estremo.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e le Polizia, che hanno transennato l’area per consentire i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Secondo le prime informazioni raccolte, l’impatto sarebbe stato fatale e non si esclude il gesto volontario.

Al momento non sono state rese note le generalità della vittima né le cause che avrebbero portato al gesto.

Maggiori informazioni a breve