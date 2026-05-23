Furto nella chiesa di Taurisano: denunciato un 30enne

TAURISANO (Lecce) – È stato denunciato a piede libero con le accuse di furto aggravato e danneggiamento il 30enne ritenuto il presunto autore del furto avvenuto ieri pomeriggio all’interno della chiesa parrocchiale “Santi Martiri Giovanni Battista e Maria Goretti” di Taurisano.

A far scattare l’allarme è stato il parroco della comunità, insospettito da alcuni rumori provenienti dall’edificio religioso. Dopo un controllo, il sacerdote avrebbe scoperto una finestra forzata, contattando immediatamente il numero di emergenza 112.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Collepasso e gli agenti del commissariato di Taurisano, che hanno avviato gli accertamenti. Secondo quanto denunciato, dalla chiesa sarebbero stati sottratti un ostensorio, un proiettore e un avvitatore elettrico.

Determinante per le indagini si è rivelata l’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza, che avrebbe consentito agli investigatori di identificare rapidamente il presunto responsabile. Il 30enne è stato successivamente rintracciato dagli agenti della Volante all’interno della propria abitazione.

La refurtiva, al momento, non è stata ancora recuperata. Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità e per rintracciare i beni sottratti alla parrocchia.