Fonici del Tribunale di Lecce, domani sciopero

Incrociano le braccia fonici, trascrittori, stenotipisti del Tribunale di Lecce. Una platea di 20 professionalità (in Italia sono oltre 1.500) che garantiscono da 20 anni il funzionamento della giustizia, ma che il Ministero, piuttosto che inserire nel proprio organico, continua a tenere all’esterno, in servizi dati in appalto. Contro il precariato di Stato e per chiedere l’internazionalizzazione del servizio, questi lavoratori assistiti da Filcams, Fisascat e Uiltrasporti scioperano domani mattina. Sulla vicenda, su impulso dei sindacati salentini, il deputato Claudio Stefanazzi ha presentato una interrogazione al Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, vista la volontà espressa dal Ministero sul mantenimento della esternalizzazione.

Filcams, Fisascat e Uiltrasporti di Lecce ritengono inspiegabile il rifiuto del Ministero, atteso che queste figure altamente specializzate garantiscono il corretto funzionamento del sistema giudiziario nazionale. Ciò nonostante a loro non viene applicato un contratto collettivo assolutamente inappropriato, come il Multiservizi, in una condizione di precarietà strutturale aggravata dall’attivazione di strumenti di cassa integrazione straordinaria.

Il personale è in stato di agitazione dal 7 maggio. Alle procedure di raffreddamento, il Ministero ha disertato il tavolo e recapitato solo una lettera per confermare l’attuale organizzazione del servizio in appalto. Che ha scatenato la reazione di lavoratori e sindacati, con la proclamazione dello sciopero.

“La normativa vigente in materia di appalti pubblici attribuisce precise responsabilità alle stazioni appaltanti in ordine alla tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori impiegati negli appalti, ivi incluso il corretto trattamento normativo ed economico”, spiegano le segreterie territoriali delle organizzazioni sindacali. “Il rifiuto di partecipare al tavolo di conciliazione e l’esclusione di qualsiasi impegno diretto sulla tutela occupazionale appaiono in contrasto con i principi di buona amministrazione e con le responsabilità che la legge attribuisce alle stazioni appaltanti nei confronti dei lavoratori impiegati in appalti di servizi pubblici essenziali”.