Navigare senza paura nell’epoca degli algoritmi. Sigfrido Ranucci incontra gli studenti del Liceo “G.C. Vanini” di Casarano

Esistono incontri scolastici destinati a esaurirsi nel tempo di una mattinata e altri che, invece, riescono a lasciare una traccia profonda, trasformandosi in occasione di riflessione autentica.

L’incontro con Sigfrido Ranucci, svoltosi lo scorso Mercoledì presso il Liceo Scientifico e Linguistico “G.C. Vanini” di Casarano, appartiene certamente alla seconda categoria. Il giornalista, autore insieme al figlio del libro Navigare senza paura, ha dialogato con studenti, docenti e genitori delle classi prime affrontando uno dei temi più urgenti e complessi del nostro tempo: il rapporto tra uomo, tecnologia e libertà.

Fin dall’inizio, l’atmosfera non è stata quella di una semplice presentazione editoriale. Ranucci ha scelto un linguaggio diretto, vicino ai ragazzi, capace di trasformare l’incontro in un confronto vivo e partecipato. Per quasi due ore gli studenti hanno posto domande, espresso dubbi e condiviso riflessioni, dando vita a un dialogo intenso che ha superato i confini della scuola per toccare la realtà quotidiana di ciascuno.

Il libro nasce da quattro storie che raccontano situazioni estremamente comuni, frammenti di vita in cui ogni lettore può facilmente riconoscersi. Non ci sono protagonisti straordinari né scenari lontani dalla realtà: ci sono ragazzi che usano l’intelligenza artificiale per svolgere più velocemente un compito scolastico, amici che decidono se pubblicare o meno sui social un video imbarazzante, giovani che cercano di orientarsi tra notizie vere e fake news. Episodi apparentemente semplici, ma capaci di aprire interrogativi profondi sul significato delle nostre scelte.

La struttura stessa del libro rende il lettore parte attiva della narrazione. In ogni storia è necessario scegliere, decidere quale strada intraprendere, proprio come accade ogni giorno nel mondo digitale. Ogni clic, ogni condivisione, ogni contenuto pubblicato o consumato online porta con sé conseguenze spesso sottovalutate. Ed è proprio questo il cuore del messaggio di Ranucci: la tecnologia non è neutrale se viene utilizzata senza consapevolezza.

Nel corso dell’incontro il giornalista ha insistito soprattutto sul valore della responsabilità individuale. Viviamo in un tempo in cui tutto sembra dover essere immediato: informarsi rapidamente, comunicare senza filtri, ottenere risultati nel minor tempo possibile. L’intelligenza artificiale, i social network e gli algoritmi promettono velocità e comodità, ma rischiano anche di ridurre la capacità critica delle persone, soprattutto dei più giovani. La vera sfida, allora, non è rifiutare la tecnologia, ma imparare a usarla senza diventarne dipendenti.

“La libertà nasce dalla conoscenza”, ha ricordato Ranucci durante il dialogo con gli studenti. Una frase semplice, ma estremamente significativa in un’epoca in cui le informazioni circolano continuamente e spesso senza alcun controllo. Mai come oggi è necessario imparare a distinguere ciò che è vero da ciò che è manipolato, ciò che informa da ciò che orienta e condiziona il pensiero.

Le riflessioni proposte dal giornalista richiamano inevitabilmente il mondo raccontato da George Orwell nel celebre romanzo 1984. Nel libro dello scrittore inglese, il potere mantiene il controllo sulla società attraverso la manipolazione dell’informazione, la sorveglianza costante e la cancellazione del pensiero critico. Il “Grande Fratello” osserva ogni individuo e costruisce una realtà artificiale nella quale la verità viene continuamente modificata in base agli interessi del potere.

Oggi, naturalmente, il contesto storico è diverso, ma alcune dinamiche appaiono sorprendentemente attuali. I social network, gli algoritmi e le piattaforme digitali influenzano quotidianamente le opinioni, selezionano i contenuti che vediamo e orientano il dibattito pubblico. Spesso crediamo di scegliere liberamente ciò che leggiamo o guardiamo, senza renderci conto che dietro quella scelta esistono meccanismi invisibili capaci di guidare preferenze, emozioni e comportamenti.

Orwell scriveva: “Chi controlla il passato controlla il futuro. Chi controlla il presente controlla il passato”. Una citazione che sembra descrivere perfettamente il pericolo delle fake news e della manipolazione digitale contemporanea. Alterare o distorcere le informazioni significa infatti influenzare il modo in cui le persone comprendono la realtà. Ed è proprio contro questo rischio che Ranucci invita i giovani a sviluppare spirito critico, curiosità e senso di responsabilità.

Durante l’incontro è emersa con forza anche l’importanza di un’informazione libera e indipendente. In una società democratica il giornalismo dovrebbe rappresentare uno strumento di controllo del potere e di tutela dei cittadini. Quando invece l’informazione diventa superficiale, pilotata o subordinata agli interessi economici e politici, la democrazia stessa rischia di indebolirsi.

Ranucci ha spiegato agli studenti quanto sia fondamentale verificare le fonti, confrontare punti di vista differenti e non fermarsi mai alla prima versione dei fatti. In un mondo dominato dalla rapidità dei contenuti digitali, infatti, il pericolo maggiore è l’abitudine alla semplificazione. La realtà è complessa, ma spesso viene ridotta a slogan, immagini veloci e messaggi costruiti per suscitare reazioni immediate piuttosto che comprensione.

Navigare nel mondo digitale non significa soltanto imparare a usare strumenti tecnologici, ma soprattutto sviluppare la capacità di orientarsi criticamente all’interno di una realtà sempre più complessa. Non bisogna avere paura della tecnologia, ma occorre imparare a non perdere sé stessi dentro di essa.

L’incontro al Liceo Vanini ha rappresentato molto più di un semplice appuntamento culturale. È stato un momento di educazione civica, di confronto generazionale e di crescita collettiva. Gli studenti hanno avuto l’opportunità di ascoltare una voce autorevole del giornalismo italiano, ma soprattutto di riflettere sul proprio ruolo di cittadini in una società dominata dall’informazione digitale.

In un tempo in cui tutto sembra spingere verso la distrazione, la velocità e l’omologazione del pensiero, Ranucci ha ricordato ai ragazzi l’importanza di fermarsi, riflettere e scegliere consapevolmente. Perché la libertà non consiste semplicemente nell’avere accesso a infinite informazioni, ma nella capacità di comprenderle criticamente.

Ed è forse proprio questo il significato più profondo del messaggio lasciato agli studenti: continuare a pensare con la propria testa, anche quando il mondo tende a confondere, manipolare e semplificare la realtà. In fondo, per non smarrirsi nell’epoca delle illusioni, bisogna essere continuamente affamati di verità e, parafrasando una celebre canzone di Fabrizio Moro, imparare a fermarsi “un attimo soltanto,un attimo di più,con la testa tra le mani”.