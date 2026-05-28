Al via a Corsano la XVI edizione di “Ti racconto a capo”

CORSANO (Lecce) – Torna a Corsano “Ti Racconto a Capo”, la rassegna culturale promossa dall’associazione Idee a Sud Est con il patrocinio del Comune di Corsano, che giunge alla sedicesima edizione.

Quattro gli appuntamenti in programma tra maggio e luglio, contraddistinti da incontri, dialoghi e momenti di approfondimento che si svolgeranno tra la Sala consiliare e Piazza Santa Teresa.

L’edizione 2026 si ispira alla frase di Grazia Deledda, della quale ricorrono i del Nobel: “La fantasia è una parte della realtà: quella che si vede con gli occhi chiusi”. Un filo conduttore significativo per un percorso che attraversa storie personali, attualità e riflessioni sul presente.

Ad aprire la rassegna, sabato 30 maggio alle 19, sarà Virginia Campanile, presidente dell’associazione Figli in Paradiso, con la presentazione del suo ultimo libro “Notte fonda” (AnimaMundi editore). In dialogo con Carlo Ciardo, l’autrice porterà una testimonianza intensa legata all’elaborazione del dolore e al sostegno alle famiglie, offrendo uno spazio di confronto su temi delicati e profondamente umani.

Il 5 giugno sarà la volta del giornalista sportivo Tony Damascelli, protagonista del dialogo intitolato “A che gioco giochiamo?”. La conversazione, che sarà animata dall’avvocato e giornalista Giulio Serafino, partirà dallo sport nella società contemporanea, per aprirsi a riflessioni sull’attualità a tutto tondo.

Il programma proseguirà il 27 giugno con Marco Rizzo, politico e giornalista, che presenterà il suo ultimo libro “Una biografia di periferia”. Dialogando con Alberto Capraro, Rizzo proporrà una riflessione sulle periferie sociali e politiche, intrecciando il racconto personale con una lettura critica delle dinamiche del Paese.

La chiusura, il 24 luglio, sarà affidata ad Antonio Polito. Insieme a Carlo Ciardo e Luciano De Francesco. Il noto giornalista presenterà in anteprima per il Salento il suo ultimo libro “La Costituzione non è di sinistra” (Silvio Berlusconi editore), un saggio che invita a riscoprire la nostra Carta, senza strumentalizzazioni né infingimenti, portando alla luce quelle parti che vengono troppo spesso ignorate e nascoste nel dibattito pubblico, per ragioni di convenienza politica.

Ad arricchire la manifestazione anche un’esposizione pittorica di Luana Celeste, inserita nel percorso della rassegna come ulteriore elemento di dialogo tra linguaggi artistici.

“La sedicesima edizione rappresenta un passaggio importante perché conferma la continuità di un progetto che negli anni ha saputo rinnovarsi mantenendo la propria identità – afferma il Vicepresidente dell’associazione, Luciano De Francesco – Proponiamo voci diverse, capaci di stimolare riflessioni e creare connessioni con il pubblico”.

“Continuiamo a credere nella forza delle parole e nella possibilità di costruire comunità attraverso il dialogo”, aggiunge il Presidente Carlo Ciardo, sottolineando il ruolo dei volontari, degli ospiti e del pubblico che negli anni ha sempre sostenuto la rassegna.

Ti Racconto a Capo si conferma così come uno degli appuntamenti culturali consolidati nel Capo di Leuca, capace di coniugare caratura degli ospiti e partecipazione del pubblico.