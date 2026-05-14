La ricetta del giorno: Filetto al pepe verde

Ingredienti per 4 persone

4 filetti di manzo

Pepe verde in grani

250 ml di panna liquida

30 gr di senape (a seconda del gusto personale, si possono usare anche 50gr)

25 ml di vino bianco o brandy

Sale

Olio

Procedimento

Schiacciare alcuni grani di pepe e cospargere i filetti;

In una padella scaldare un filo di olio e adagiare i filetti;

Scottare leggermente su tutti i lati;

Togliere i filetti dalla padella;

Alzare la fiamma e sfumare con il vino o con il brandy;

Aggiungere la panna e la senape;

Amalgamare a fuoco basso;

Aggiungere una manciata di grani di pepe verde;

Rimettere i filetti in padella e terminare la cottura.

Servire caldo