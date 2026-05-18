Sabato 30 maggio alla Biblioteca Bernardini, l’Archivio Jan Fabre, una masterclass e la mostra “Il tempo preso in prestito”

LECCE – Un nuovo importante segmento si aggiunge all’Archivio Carmelo Bene, al Laflis di Eugenio Barba e Julia Varley, ai Fondi Savarese, D’Amico e Pastore negli spazi della Biblioteca Bernardini dedicati alla “Cultura Teatrale e alle Arti dello Spettacolo”, con l’Archivio e Centro Studi Jan Fabre, che segna un’importante novità per questo centro di rilevanza internazionale dedicato alla memoria teatrale, alla ricerca e alla pratica performativa contemporanea.

L’ Archivio e Centro Studi Jan Fabre ospiterà anche un programma di formazione continuativa, concepito come estensione integrale dell’archivio stesso e dedicato alla formazione della prossima generazione di performer. Il programma comprenderà due masterclass all’anno, la prima delle quali si terrà da lunedì 25 maggio a venerdì 5 giugno 2026. Attori e performer provenienti da tutto il mondo si riuniranno a Lecce per una sessione di lavoro intensiva guidata da Jan Fabre insieme a diversi performer di spicco di Troubleyn/Jan Fabre. La prima sessione sarà tenuta dall’eccezionale performer Irene Urciuoli.

La mostra “JAN FABRE. IL TEMPO PRESO IN PRESTITO”

Accompagna questo primo atto della collaborazione tra Jan Fabre e il Polo Biblio-museale la mostra “JAN FABRE. IL TEMPO PRESO IN PRESTITO”, a cura di Giacinto Di Pietrantonio, composta da oltre 200 opere tra disegni per il teatro di Fabre e scatti fotografici relativi al teatro fabriano di celebri fotografi come Robert Mappletohorpe, Helmut Newton, Dirk Braeckman, Jorge Molder che negli anni hanno letto il lavoro teatrale di Jan Fabre con immagini di grande profondità. Si tratta di autori leggendari che con le loro immagini ci mettono di fronte all’opera complessa di Fabre, lavoro frutto di continue negoziazioni tra discipline diverse di un autore sempre alla ricerca di una consilienza metamorfica tra arti teatrali e visive.

Il denso valore che si realizza nel movimento tra surrealismo, metafisica e shock corporali visivi di Fabre è colto nelle immagini dalla classica statuaria dei corpi immortalati da Mappelthorpe, mentre quelle di Newton ci restituiscono l’oggettività di corpi sensuali desideranti ed edonistici, dove, al contrario, Molder ha volto a catturare l’oscurità dell’anima metafora del tempo e dell’essere al mondo, riflettendo sulla condizione contemporanea dell’uomo per finire con le iconiche immagini in cui il tempo è densamente rallentato di Braekman.

Sono scatti di fotografi diversi e mitici che hanno in comune la volontà di far risaltare l’inconfondibile senso del segno di Fabre. Immagini fotografiche levigate di superfici che graffiano, perché, come dice Paul Valéry, “il più profondo è la pelle”. Pelle fotografica attraverso la quale è possibile entrare in profondità nell’intenso corpo-opera performativo-teatrale sfinente di Fabre dato che: “La fine di uno spettacolo assomiglia a un corpo la cui anima parte per vagabondare tra i corpi del pubblico” che in questa mostra si estende nell’erranza tra i disegni dell’artista e le foto degli autori sopracitati. Qui i corpi attoriali sono lo strumento della ricerca di senso e l’essenza del teatro fabriano in continuo dialogo tra vita-morte-rinascita. È una catarsi di linguaggi tra la contemporaneità e il teatro greco in cui ci viene mostrato che la nostra permanenza è un tempo preso in prestito nel percorso esistenziale che un giorno dovremo risarcire per tornare a rinascere con l’anima dell’arte.

La mostra a cura di Giacinto Di Pietrantonio, è realizzata in stretta collaborazione con il Polo Biblio-museale di Lecce, con il supporto della Galleria Mucciaccia, che ha sede a Roma e a Cortina d’Ampezzo.

JAN FABRE TEACHING GROUP: LA MASTER CLASS

Sala Teatro della Biblioteca Bernardini

da lunedì 25 maggio a venerdì 5 giugno 2026

“Nell’opera di Jan Fabre, il corpo non è mai una cosa sola: racchiude in sé molte forme e possibilità. Per Fabre, la fisicità costituisce l’impulso più importante nell’atto performativo, in netto contrasto con l’enfasi abituale sulla psicologia. La motivazione delle azioni deve essere chiara, leggibile, non derivata dalla psicologia ma dallo spazio, dal territorio. Danzatori e attori devono saper utilizzare lo spazio, il proprio territorio: comprendere come collocarsi all’interno di una struttura di tempo, luogo e azione”.

Prof. Dr. Luk van den Dries (Università di Anversa, estratto da Corpus Jan Fabre, 2004)

Da alcuni anni, Jan Fabre forma alcuni dei suoi performer più esperti affinché possano insegnare le sue “linee guida per il performer del XXI secolo”. Nel corso di workshop e masterclass della durata di più giorni, il corpo del performer diventa uno strumento che indaga e incarna il passaggio ‘Dall’azione – Alla Recitazione’. L’immaginazione e la consapevolezza fisica vengono progressivamente affinate, mentre la/il performer è messa/o alla prova nella costruzione di un ponte verso uno stato di trasformazione fisica.

LINEE GUIDA PER UN PERFORMER DEL XXI SECOLO

Similmente a figure come Stanislavskij, Mejerchol’d e Grotowski, anche Jan Fabre, nel corso della sua carriera, ha elaborato una serie di “esercizi” che utilizza per preparare i suoi performer (attorici, attori, e danzatrici e danzatori) al lavoro sulla scena., anche Jan Fabre, nel corso della sua carriera, ha elaborato una serie di “esercizi” che utilizza per preparare i suoi performer (attorici, attori, e danzatrici e danzatori) al lavoro sulla scena. Queste “Linee guida per una/un performer del XXI secolo” sono diventate la base del suo insegnamento e trovano una specifica espressione nella sua opera. La serie di esercizi si concentra sul perfezionamento e sull’ottimizzazione sistematica della ricerca del potenziale della recitazione fisica (nota anche come recitazione “fisiologica”). L’esplorazione dell’immaginazione evocativa del “corpo nella sua totalità” costituisce qui un leitmotiv. In esercizi dai titoli come “il vecchio”, “la tigre”, “l’insetto” o “carta di riso/fuoco”, non sono né l’imitazione né l’aspetto psicologico a occupare il centro della scena, bensì l’esplorazione del potenziale fisico del corpo in trasformazione. In questo contesto, Fabre attribuisce grande importanza alla respirazione, all’uso di un’energia esplosiva e alle articolazioni di testa, torso e arti. Un apporto significativo deriva inoltre dalla cinetica degli animali a sangue freddo e a sangue caldo.

Per ulteriori informazioni sul workshop, contattare masterclass@troubleyn.be o consultare il sito https://www.troubleyn.be/eng/lecce-italy

JAN FABRE

«Sono un servitore della bellezza»

Nato ad Anversa nel 1958, il visionario artista Jan Fabre è un innovatore di primo piano e una delle figure più influenti nel mondo dell’arte contemporanea internazionale. Noto per i suoi contributi all’arte visiva, al teatro e alla letteratura, è il primo artista vivente ad essere stato invitato per mostre personali su larga scala presso prestigiose istituzioni come il Museo del Louvre nel 2008 e l’Hermitage nel 2017. È l’unico artista ad aver ricevuto l’onorificenza della Cour d’Honneur al Festival di Avignone in tre diverse occasioni (2001, 2003 e 2005) e l’unico artista contemporaneo incaricato di creare una nuova opera per la Felsenreitschule al Festival di Salisburgo nel 2007. Da 40 anni gira il mondo con la sua compagnia teatrale Troubleyn/Jan Fabre, presentando i suoi innovativi spettacoli nei principali teatri e festival internazionali, vincendo oltre 30 premi e riconoscimenti internazionali. Il ruolo unico di Fabre nel canone del teatro occidentale è stato recentemente confermato con la sua inclusione nella prestigiosa serie ‘The Great European Stage Directors’ (Methuen/Drama), curata dall’influente storico del teatro Simon Shepherd. La serie inizia con Stanislavski e si conclude con Jan Fabre.

Fabre si descrive come un “consilience artist”, fondendo elementi provenienti da diverse discipline guidato da una teoria e una pratica trasversale alle diverse discipline. Nel teatro, ha ridefinito la performance art con il suo concetto di “azione reale e tempo reale”, evidente in opere come ‘This is Theatre as was to be Expected and Foreseen’ (1982) e ‘The Power of Theatrical Madness’ (1984). Il suo capolavoro, la monumentale performance di 24 ore ‘Mount Olympus – To glorify the cult of tragedy’ (2015), ha celebrato l’essenza della tragedia greca, seguita da ‘Peak Mytikas (On the top of Mount Olympus)’ (2023).

Nell’arte visiva, l’uso simbolico di Fabre di materiali come ali di scarabeo, ossa e sangue rivela il suo fascino per la natura e la spiritualità. Installazioni permanenti come ‘Heaven of Delight’ (2002) al Palazzo Reale di Bruxelles e ‘The Man Who Measures the Clouds'(1998) in varie sedi internazionali testimoniano la sua influenza.

Oltre all’arte visiva e performativa, Fabre è anche un autore rispettato: i suoi numerosi testi teatrali sono apprezzati da registi teatrali, accademici e interpreti. Lo Jan Fabre Teaching Group promuove il suo metodo di “recitazione fisiologica” alle nuove generazioni, trasmettendo il suo linguaggio artistico unico. Le riflessioni quotidiane di Fabre sono raccolte nei suoi ‘Diari notturni’, una serie di riflessioni personali e poetiche pubblicate in diverse lingue.