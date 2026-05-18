Auto in fiamme nella notte all’interno di un residence: indagini sulle cause del rogo

L’allarme è scattato intorno alle 3:15, quando sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecce. All’arrivo dei soccorritori, il veicolo – un’Audi Q2 – risultava già completamente avvolto dalle fiamme.

L’intervento dei pompieri ha permesso di spegnere rapidamente il rogo e di mettere in sicurezza l’area circostante, evitando che l’incendio potesse estendersi ad altre vetture o strutture vicine.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Lecce, che hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e stabilire l’origine dell’incendio.

Al momento le cause del rogo restano ancora in fase di accertamento.