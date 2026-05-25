La trepuzzina Giorgia Poletì conquista il primo posto nella WDSF solo Latin Female Adult

TREPUZZI (Lecce) – Nella giornata di sabato 23 maggio, la giovane atleta trepuzzina Giorgia Poletì ha conquistato il primo posto nella WDSF SOLO LATIN FEMALE ADULT alla 15ª edizione del World Dance Open 2026, uno degli eventi più prestigiosi e spettacolari del Sud Italia, che da anni richiama la partecipazione di ben 18 regioni italiane, 20 nazioni e centinaia di atleti provenienti da ogni parte del mondo.

L’atleta, già campionessa regionale, arricchisce ulteriormente il proprio percorso sportivo con questo importante e prestigioso titolo, frutto di un eccellente lavoro di squadra e della dedizione dei suoi maestri Marco Agrimi e Gabriella Tafuro. Ormai da tempo, i due professionisti si avvalgono della collaborazione di figure di grande rilievo nel settore, tra cui Noemi Oriolesi e Luigi Francescangeli, contribuendo a portare sempre più in alto il nome della loro scuola di danza, Generation Dance.