Lavoro nel Salento, 707 posizioni aperte nel leccese e a giugno Recruiting Day settori sanitario, farmaceutico, socio-sanitario e socio-pedagogico

SALENTO – Si è svolta, il 21 maggio, la seconda edizione della “LAST CALL FOR SUMMER”, ultimo reclutamento nel settore turistico prima della stagione estiva. I colloqui svolti in presenza in tutti i Centri per l’impiego sono stati ben 568 in un solo giorno.

Numerose le candidature pervenute anche da persone residenti o domiciliate in altre regioni italiane e all’estero, in particolare in Lombardia, Calabria, Basilicata, Abruzzo, Turchia.

Per loro sono in corso di organizzazione i colloqui da remoto, nell’ambito della Strategia #mareasinistra della Regione Puglia.

Sono stati in totale 494 i posti di lavoro messi a disposizione da 85 aziende, attive nella provincia di Lecce e nel capoluogo, tra importanti catene ricettive, masserie, resort, villaggi turistici, ristoranti, hotel di lusso, agriturismi, società di servizi.Tra le posizioni ricercate vi sono state quelle di addette e addetti a reception, segreteria, accoglienza, manutenzione, pulizie, manutenzione del verde, service audio-luci; animatori e animatrici; guide turistiche; bagnine e bagnini; chef; maître; crew; cuochi e cuoche e loro aiutanti; pasticcere e pasticceri; barman e barlady; pizzaioli e pizzaiole; cameriere e camerieri di sala e ai piani; lavapiatti; tuttofare.

AL VIA LA CHIAMATA PUBBLICA ALLE AZIENDE PER I SETTORI SANITARIO, FARMACEUTICO, SOCIO-SANITARIO E SOCIO-PEDAGOGICO

ARPAL Puglia invita tutte le realtà produttive del territorio a partecipare alla seconda edizione della Recruiting Week dedicata al comparto sanitario, farmaceutico, socio-sanitario e socio-pedagogico, un’occasione unica per incontrare candidate e candidati qualificati e far crescere il tuo team!

L’evento si terrà presso tutti e dieci i Centri per l’Impiego (CPI) dell’Ambito di Lecce attraverso colloqui in presenza, dal 15 al 18 giugno 2026 (dalle ore 14:00 alle ore 17:00).

A chi, invece, si trova fuori dalla Puglia, nell’ambito della strategia regionale #mareAsinistra, è offerta la possibilità di svolgere, previa candidatura, i colloqui da remoto dal 15 al 30 giugno, organizzati con il supporto degli operatori dei Centri per l’Impiego.

Le aziende possono prenotare la propria postazione contattando il CPI di riferimento entro il 3 giugno, presso le sedi dei Centri per l’Impiego, secondo il seguente calendario:

lunedì 15 giugno: CPI di Gallipoli, Martano e Poggiardo;

martedì 16 giugno: CPI di Campi Sal., Galatina e Tricase;

mercoledì 17 giugno: CPI di Maglie e Nardò;

giovedì 18 giugno: CPI di Lecce e Casarano.

I posti sono limitati, assicurati il tuo spazio il prima possibile!

IL REPORT SETTIMANALE: 705 OPPORTUNITÀ OCCUPAZIONALI

Il Report settimanale delle occasioni di impiego dell’Ambito di Lecce di Arpal Puglia rileva 707 opportunità.

Il comparto con il maggior volume di posti disponibili è il settore turismo, ristorazione e food delivery con 275 inserimenti. Seguono l’ambito costruzioni e installazione impianti con 92 posizioni e il settore pulizie e multiservizi con 64 posti.

Risultano inoltre significative le occasioni nell’industria e settore metalmeccanico con 57 posti, nel commercio si registrano 50 posizioni al pari del settore delle telecomunicazioni.

Tra i restanti ambiti, il tessile-abbigliamento-calzaturiero offre 24 posizioni, la sanità, servizi alla persona e settore farmaceutico ne conta 20, il settore riparazione veicoli e trasporti ne propone 17 e l’amministrativo e informatico registra 15 inserimenti. L’industria del legno ne presenta nove, il settore agricoltura, pesca, agroalimentare e ambiente ne rileva sei, e l’ambito bellezza e benessere offre cinque posti. Infine, l’artigianato e il settore pedagogico e istruzione mostrano un’opportunità ciascuno.

Per il Collocamento Mirato, sono disponibili 16 posizioni per persone appartenenti a categorie protette (art. 18 L. 68/99) e tre per soggetti con disabilità (art. 1 L. 68/99).

Il bollettino include, inoltre, offerte per sette tirocini formativi e diverse proposte di lavoro e formazione all’estero, promosse tramite la rete EURES, che facilita la mobilità professionale a livello europeo.

La ricerca rispetta il d.lgs. 198/2006 ed è aperta a candidate e candidati di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso. Le offerte sono consultabili nel dettaglio sul portale Lavoro per Te Puglia, da cui si può procedere direttamente all’invio della candidatura.

Il 20° report 2026 offerte di lavoro di Arpal Puglia al seguente link:

https://drive.google.com/file/d/1cLCYz7r9-QqW_UufuQlxgqqrK1Vf0WWu/view?usp=sharing