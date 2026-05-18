La ricetta del giorno: Crepes dolci alla panna e fragole

Ingredienti:
3 uova
250 g di farina 00
½ litro di latte
40 g di burro
60 g di zucchero
1 bustina di vanillina
un pizzico di sale
200 ml di panna da montare
50 g di zucchero a velo
250 g di fragole
Procedimento
Sbattete le uova in una ciotola, aggiungete lentamente farina setacciata, il latte, sale, zucchero e la bustina di vanillina. Mescolate bene con una frusta fino ad eliminare completamente i grumi.
Quando il composto avrà raggiunto una consistenza densa ma comunque liscia, riponete in frigo per 30 minuti circa.
Scaldate la padella antiaderente, passateci sopra la noce di burro e pulite il burro in eccesso con carta da cucina.
Quando il burro sarà ben riscaldato versatevi un mestolo di pastella e roteate bene per distribuirla omogeneamente. Quando i lati della crêpe cominciano a dorarsi, aiutatevi con una paletta e giratela.
Lasciate cuocere anche l’altro lato per circa 2 o 3 minuti.
Continuate a ripetere il procedimento finché non avrete finito tutto il composto.
Passate alla farcitura delle crêpe. Stendete un velo di panna ed aggiungete delle fettine di fragola. Ripiegate in quarti e terminate con qualche altro ciuffo in superficie, decorando con delle fragole e lo zucchero a velo.