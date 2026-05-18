La ricetta del giorno: Crepes dolci alla panna e fragole

Ingredienti:

3 uova

250 g di farina 00

½ litro di latte

40 g di burro

60 g di zucchero

1 bustina di vanillina

un pizzico di sale

200 ml di panna da montare

50 g di zucchero a velo

250 g di fragole

Procedimento

Sbattete le uova in una ciotola, aggiungete lentamente farina setacciata, il latte, sale, zucchero e la bustina di vanillina. Mescolate bene con una frusta fino ad eliminare completamente i grumi.

Quando il composto avrà raggiunto una consistenza densa ma comunque liscia, riponete in frigo per 30 minuti circa.

Scaldate la padella antiaderente, passateci sopra la noce di burro e pulite il burro in eccesso con carta da cucina.

Quando il burro sarà ben riscaldato versatevi un mestolo di pastella e roteate bene per distribuirla omogeneamente. Quando i lati della crêpe cominciano a dorarsi, aiutatevi con una paletta e giratela.

Lasciate cuocere anche l’altro lato per circa 2 o 3 minuti.

Continuate a ripetere il procedimento finché non avrete finito tutto il composto.

Passate alla farcitura delle crêpe. Stendete un velo di panna ed aggiungete delle fettine di fragola. Ripiegate in quarti e terminate con qualche altro ciuffo in superficie, decorando con delle fragole e lo zucchero a velo.