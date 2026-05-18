L’almanacco di oggi 18 maggio

Il Santo del giorno: San Giovanni I papa. Proverbio del giorno di Mesciu Ronzu: Arcu te mane l’ommu se pija lu pane; arcu te sira l’ommu se ritira. Significato: Arcobaleno a levante (dove la mattina sorge il sole) l’uomo prende il pane (per la campagna), arcobaleno di sera (quindi a ponente) l’uomo torna (dalla campagna per il maltempo in arrivo)

– Sono nati in questo giorno

1897 Frank Capra

1920 Karol Wojtyla

1964 Paolo Vallesi

– Proverbio

Pioggia a san Medardo, quaranta giorni il suo dardo

– Accadde oggi

1642 viene fondata la città canadese di Montreal

1988 muore il giornalista e conduttore televisivo Enzo Tortora. La discussa vicenda di camorra in cui si è trovato coinvolto negli ultimi anni, e da cui è stato assolto, lo aveva duramente provato

1993 la polizia italiana arresta il boss mafioso Nitto Santapaola

– Scoperte

1996 La chiesa Cattolica riabilita Darwin