Stagione estiva 2026: Movida sì ma responsabile, guerra ai decibel e all’alcool

Si è svolta in mattinata, presieduta dal Prefetto di Lecce Natalino Manno, una seduta del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica dedicata alla pianificazione e al potenziamento delle misure di sicurezza in vista dell’imminente avvio della stagione estiva 2026.

L’incontro, che ha visto la partecipazione del Presidente della Provincia, dei rappresentanti dei Comuni della provincia, dei vertici delle Forze dell’Ordine, del ROAN della Guardia di Finanza, della Capitaneria di Porto e dei Vigili del Fuoco, nonché degli enti proprietari delle strade e delle Associazioni di categoria, ha delineato le linee programmatiche per garantire una gestione sinergica e multisettoriale dei complessi flussi turistici che interessano il territorio salentino, operando in stretta continuità con i positivi risultati già conseguiti nel corso del 2025.

Il Prefetto ha preliminarmente illustrato i dati dello scorso anno, che testimoniano l’efficacia del modello di “sicurezza integrata” adottato in provincia, primariamente sul versante del controllo del territorio, con 276 servizi straordinari (molti dei quali interforze coordinati dalla Questura) con l’impiego di oltre 30.000 unità, che hanno permesso di Identificare 69.061 persone e di controllare 48.699 veicoli. Nell’ambito dei controlli, poi, sono state elevate 4.282 sanzioni (di cui 4.223 stradali), sono stati effettuati 32 arresti in flagranza e 59 denunce per spaccio, con il sequestro di oltre 36 kg di droga. Nell’ambito del progetto “Movidamente”, promosso dalla Provincia di Lecce e finanziato dal Dipartimento Politiche Antidroga (100 mila euro), sono stati effettuati mirati controlli stradali. Sul fronte commerciale, la linea della “tolleranza zero” ha portato alla denuncia di 102 persone e al sequestro di oltre 278.000 prodotti contraffatti. In materia di tutela del demanio e contrasto all’evasione, poi, sono stati restituiti alla pubblica fruizione 3.752 mq di litorale e 1.364 mq di specchi acquei. Il ROAN della Guardia di Finanza, nel corso delle 2500 ore di moto, ha controllato 24 mila miglia marine, 656 unità navali e 900 persone. Gli interventi mirati contro gli affitti turistici abusivi (c.d. “case pollaio”) e l’evasione dell’imposta di soggiorno hanno generato una base imponibile recuperata dalla Guardia di Finanza pari a € 832.705 e l’emersione spontanea di 3.000 nuove strutture nel registro regionale.

Per la stagione alle porte, il Prefetto Manno ha indicato le priorità operative che impegneranno tutte le componenti del sistema di sicurezza, a cominciare da una movida responsabile, anche controlli sui pubblici spettacoli, invitando gli Enti locali al massimo rigore nella verifica delle SCIA per eventi occasionali dal vivo (limite di 2.000 partecipanti e orari flessibili 8:00–1:00). Saranno intensificati i controlli delle Polizie Locali, specialmente nei fine settimana, su limiti di capienza, emissioni acustiche e divieto di somministrazione di alcolici ai minori, oltre che sul rispetto delle norme in tema di occupazione di suolo pubblico e dehors, al fine di tutelare la pubblica incolumità e consentire il passaggio dei mezzi di polizia e di soccorso.

Nell’ottica di sviluppare forme di sicurezza partecipata, poi, il Prefetto ha sollecitato i Comuni a valutare l’adesione al modello del “Controllo di vicinato”, già attivo per il Capoluogo da questa settimana con personale dell’Associazione Nazionale Carabinieri, coinvolgendo la società civile nella segnalazione di fenomeni di degrado urbano e spaccio, unito all’impiego di servizi di stewarding privato nelle aree della movida a carico degli esercenti.

Sul piano della lotta al commercio abusivo, continueranno i pattugliamenti congiunti sulle spiagge e nelle aree pedonali, con l’ulteriore diffusione del vademecum informativo predisposto lo scorso anno per sensibilizzare residenti e turisti sui rischi della contraffazione e sulle severe sanzioni per gli acquirenti (multe da 100 a 7.000 euro). Proseguiranno anche i controlli edilizi e fiscali contro il sovraffollamento abitativo. In tema di rifiuti, d’intesa con la Provincia e ANAS, saranno potenziate le fototrappole stradali per contrastare l’abbandono indiscriminato.

Sotto il profilo della difesa del mare, sarà altissima l’attenzione da parte di Comuni, del ROAN della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto contro l’occupazione abusiva delle spiagge e il fenomeno emergente delle feste abusive su imbarcazioni o piattaforme galleggianti (rave acquatici), a tutela dell’ecosistema marino e della sicurezza della navigazione. Le Associazioni datoriali sono state sensibilizzate affinché i concessionari demaniali marittimi provvedano alla compilazione della check list predisposta dalla Capitaneria di Porto per una autoverifica del rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di settore, il cui adempimento sarà soggetto a controlli a campione, così come proseguirà l’istruttoria antimafia sulle SCIA per apertura di nuove attività commerciali nel settore turistico-alberghiero in senso ampio e della ristorazione.

In linea con le indicazioni nazionali e il mutamento climatico, il tavolo ha affrontato con particolare attenzione il tema del contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia. È stato confermato il protocollo operativo varato la scorsa estate, che vedrà i presidi delle Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e le Polizie Locali impegnati in una costante attività di monitoraggio e pattugliamento delle aree protette, dei parchi naturali e delle zone rurali a ridosso degli insediamenti turistici. Ai Comuni è stata ribadita la necessità di emanare tempestivamente le ordinanze per la pulizia dei terreni incolti e la creazione delle fasce tagliafuoco, sanzionando i proprietari privati in caso di inottemperanza.

Per far fronte alla massiccia pressione antropica e consentire l’attuazione di questo articolato piano di sicurezza integrata, il Prefetto ha dato formalmente atto del perdurante sostegno del Ministero dell’Interno, che ha disposto anche quest’anno l’invio di significativi rinforzi estivi di personale per le Forze di Polizia a competenza generale (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza). Tali contingenti straordinari permetteranno di incrementare i servizi di controllo del territorio e la proiezione operativa sia lungo la fascia costiera che nei principali centri urbani della movida per tutta la durata della stagione. Le citate attività interforze saranno oggetto di pianificazione settimanale in sede di tavolo tecnico del Questore Giampietro Lionetti, con una particolare attenzione al contrasto alla malamovida ed allo spaccio di sostanze stupefacenti.

“I positivi risultati dello scorso anno dimostrano che la collaborazione istituzionale è la chiave per governare la complessità della stagione estiva salentina” – ha dichiarato il Prefetto Natalino Manno. “L’obiettivo strategico resta quello di contemperare il diritto al divertimento e alle attività economiche con la tutela imprescindibile della sicurezza, della salute dei cittadini, della quiete pubblica e della legalità in ogni sua forma“.