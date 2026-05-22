Veglia di Pentecoste a Lecce

LECCE – La comunità ecclesiale di Lecce si appresta a vivere la solennità di Pentecoste, compimento del tempo pasquale e vuole farlo, riunita in tutte le sue espressioni al suo pastore, l’arcivescovo Angelo Raffaele Panzetta.

Il presule ha convocato tutta la comunità diocesana consapevole che Pentecoste è la festa della nascita della Chiesa, il giorno in cui lo Spirito Santo è sceso con potenza sugli apostoli e li ha trasformati da uomini timorosi in testimoni coraggiosi del Risorto. Una convocazione che rimanda al cenacolo, nel quale gli apostoli insieme a Maria attendevano il dono dello Spirito.

Il “cenacolo leccese” sarà, dunque, la chiesa cattedrale nella quale domani, sabato 23 maggio alle 20, l’arcivescovo, i sacerdoti, i diaconi, i consacrati e il popolo santo di Dio si riuniranno per chiedere che il Paraclito possa soffiare forte su questa porzione di Chiesa affinché da esso animata possa continuare ad annunciare il Vangelo della salvezza.

In un tempo segnato da tante fatiche e da non poche divisioni e conflitti, è forte il bisogno di lasciarsi rigenerare dalla presenza viva dello Spirito, che «soffia dove vuole» (cfr. Gv 3,8), e che rinnova la faccia della terra; lo Spirito Santo scenda ancora sulla comunità diocesana leccese per renderla, così, testimone credibile della speranza che non delude (cfr. Rm 5,5).La Veglia di Pentecoste, a partire dalle 20, per la regia di don Emanuele Tramacere, sarà trasmessa in diretta sulla pagina Fb e sul canale Youtube di Portalecce.