A Melpignano nasce il bar dell’inclusione, i baristi sono ragazzi con disabilità

MELPIGNANO – Un caffè che ha l’aroma dell’inclusione ed è addolcito dal sorriso di chi riesce a trasformare la disabilità in integrazione. Sarà inaugurato lunedì prossimo a Melpignano il Fratelli tutti Caffè che prende il nome dal centro diurno, gestito dalla cooperativa Atuttotenda, nato con i fondi dell’8 per mille che accoglie ragazzi e ragazze con disabilità e che senza quegli spazi sarebbero confinati nel perimetro della solitudine casalinga.
Il servizio di caffetteria è un’iniziativa della Caritas idruntina, che si è lasciata ispirare dall’enciclica di papa Francesco sulla fratellanza e l’amicizia sociale, ed è ospitato nel bar del parco della pace di Melpignano e conta sulla disponibilità offerta dall’Amministrazione comunale e sulla formazione coordinata dal polo tecnico del Mediterraneo di Santa Cesarea Terme.
I neo baristi, che nel centro hanno sperimentato la preparazione di catering e banqueting, prepareranno aperitivi, serviranno ai tavoli, appunteranno le ordinazioni misurandosi con i clienti e soprattutto metteranno alla prova quanto appreso nel centro diurno in termini di cortesia, disponibilità e preparazione.
“Le parole chiave dell’esperienza sono uscita, apertura, coinvolgimento”, spiegano gli operatori del centro che non lasceranno soli i ragazzi perché saranno accanto a loro nel bar per rassicurarli e incoraggiarli ad affrontare la nuova sfida.
“I ragazzi potranno vedersi in una situazione senza i confini della protezione che li custodiscono da sempre e – aggiungono – saranno trattati da adulti e non più da bambini cresciuti gustando la normalità a cui ambiscono e che profumerà di cornetti e cappuccini”.
“Crediamo che il lavoro rappresenti uno strumento fondamentale di crescita personale, inclusione e cittadinanza attiva”, dichiara don Maurizio Tarantino, direttore della Caritas idruntina.
“Con questa iniziativa – continua – vogliamo dare un volto alle grandi dissertazioni sull’inclusione e la fraternità, creare occasioni in cui le persone possano esprimere il proprio potenziale, contribuendo concretamente alla vita della comunità”.
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