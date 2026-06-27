Salento Nerd: l’11 e 12 luglio il Palazzetto dello Sport di Lecce diventa il fulcro della cultura pop

Due giorni intensi di fumetti, gaming, grandi ospiti e intrattenimento. Sabato 11 e domenica 12 luglio 2026, il Palazzetto dello Sport “San Giuseppe da Copertino” di Lecce (in via Caduti di Nassiriya) aprirà le porte alla nuova attesissima edizione di Salento Nerd. L’evento, organizzato dall’Associazione Rotella Fuoriposto APS sotto la guida del presidente Max Favatano, Baka e Paolo, promette di trasformare il capoluogo salentino in un punto di ritrovo generazionale, grazie anche al patrocinio della Provincia di Lecce. A condurre l’intera manifestazione sul palco principale e a scandire i ritmi di questa ricca due giorni sarà Baka, volto del duo di creator “Max e Baka”.

Il programma di quest’anno unisce l’intrattenimento all’impegno sociale. Grandissimo rilievo sarà dato al mondo del cinema, delle serie TV e dell’animazione grazie a due eccellenze assolute del doppiaggio italiano: Renato Novara e Manuel Meli. Si tratterà di un vero e proprio incontro eccezionale per gli appassionati di One Piece: se Novara è la storica e amatissima voce del protagonista Monkey D. Rufy nella serie anime, il pubblico salentino potrà incontrare dal vivo Manuel Meli, che ha prestato la voce allo spadaccino Roronoa Zoro nell’acclamato adattamento Live Action targato Netflix. Meli è inoltre celebre per aver doppiato personaggi cult come Peeta Mellark nella saga di Hunger Games, lo spietato Joffrey Baratheon ne Il Trono di Spade e Ken Kaneki in Tokyo Ghoul. Renato Novara, oltre a essere la voce di Rufy, è famosissimo per aver interpretato Edward Elric in Fullmetal Alchemist e il porcospino Sonic sul grande schermo.

Proprio la presenza di Novara quest’anno porterà in fiera un valore aggiunto fondamentale: la presentazione di La Casa di Nakama, l’associazione da lui fondata che si batte in prima linea contro il bullismo e il cyberbullismo. Attraverso lo storico parallelismo con i valori dei manga e degli anime – dove “nakama” significa compagno, amico vero su cui contare – il progetto si propone di sensibilizzare i più giovani e offrire supporto concreto, dimostrando come la cultura pop possa essere un potentissimo veicolo di inclusione e contrasto a ogni forma di discriminazione.

Sul fronte della nona arte, fiore all’occhiello di questa edizione sarà la straordinaria mostra del Fumetto “Nero” di Sergio Bonelli Editore, interamente curata da Alino. Un’occasione unica per ammirare da vicino tavole e contenuti esclusivi, arricchita dalla presenza di leggende del fumetto italiano come il maestro Angelo Stano (storica firma di Dylan Dog) e i talentuosi fratelli Emiliano e Matteo Mammucari, che incontreranno il pubblico per firmacopie, talk e sketch. Insieme a loro, ci sarà anche l’amatissimo divulgatore Caverna di Platone, punto di riferimento per la community di appassionati di manga e anime. Il palazzetto sarà inoltre impreziosito da numerosi stand di vendita specializzati in merchandising, gadget e rarità editoriali.

Grandissime novità attendono i giocatori competitivi: all’interno della fiera saranno infatti organizzati imperdibili tornei dedicati ai giochi di carte collezionabili più famosi del momento, come One Piece Card Game, Yu-Gi-Oh! e Pokémon, che metteranno in palio ricchi e importanti premi per i vincitori. L’universo dei videogiochi avrà invece il suo protagonista d’eccezione con la partecipazione dell’apprezzatissimo creator e gamer “Save a Game”, che animerà l’area gaming. Salento Nerd pensa anche alle famiglie: per i più piccoli sarà allestita una ricca Area Kids interamente gestita e curata da Bambuballa, con attività e intrattenimento su misura.

Il palco principale offrirà spettacoli ed esibizioni senza sosta. Tra i momenti più attesi ci saranno le performance delle Kpop Demon Hunter e i prodigi del mago Yuriillusionist, oltre allo show pomeridiano di Francesca Pignataro dedicato alle sigle dei cartoni animati. Non mancheranno la grande gara cosplay curata da Manvel, la comicità di Mimmo Lodedo e del collettivo “Standup Comedy Salento” e le esibizioni della crew K-pop Qtdream.

Ad accendere la festa ci penserà un’autentica istituzione della nightlife e della cultura musicale salentina: El Sabatone di Tobia Lamare. Un appuntamento imperdibile che trasformerà la fiera in un grande party a ritmo di selezioni soul, funk, rock’n’roll e indie, portando l’energia travolgente delle sue storiche serate direttamente sul palco del festival. Il culmine della proposta musicale arriverà poi la domenica sera con l’attesissimo concerto di chiusura dei Joanna Disney Punk, pronti a far scatenare definitivamente l’intero palazzetto con le loro travolgenti cover dei classici Disney rivisitate in chiave pop punk, riprendendo le sonorità energiche e i ritmi serrati in pieno stile Blink-182, Green Day e simili.

Info biglietti e prevendite

L’organizzazione ha voluto mantenere prezzi decisamente popolari. I biglietti giornalieri in prevendita costano 5,00 € (più 0,50 € di diritti), mentre l’abbonamento per i due giorni è disponibile a 8,00 € (più 0,50 € di diritti). I ticket si possono già acquistare nei punti vendita fisici partner:

Lecce: Mondi Sommersi Comix Food (Viale Felice Cavallotti 1)

Brindisi: NeverendingcomiX (Via Lucio Strabone 109)

Bari: La Bottega del Tortellino (Via G. de Rossi 171)

I biglietti giornalieri saranno acquistabili anche direttamente al botteghino del Palazzetto dello Sport nei giorni dell’evento al costo di 7,00 €. L’ingresso è gratuito per i bambini fino a 7 anni di età e per i disabili non autosufficienti.